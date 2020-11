Robert Lewandowski zadedykował gole umierającej legendzie. "Motywuje mnie każdego dnia"

Bayern Monachium długo męczył się z Salzburgiem, remisując jeszcze do 79. minuty 2:2. Potem jednak mistrzowie Niemiec wykorzystali odważną i otwartą gry rywala, strzelając w ostatnich minutach aż cztery bramki, wygrywając ostatecznie aż 6:2. Dwukrotnie w tym meczu strzelał Robert Lewandowski, który w pierwszej połowie wykorzystał rzut karny, a w ostatnich minutach dołożył swoje drugie trafienie w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Tak Lewandowski dobił Salzburg! Bayern rozniósł rywali w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Lewandowski zadedykował swoje bramki umierającemu Muellerowi

Polski napastnik po zakończeniu meczu zadedykował swoje bramki Gerdowi Muellerowi, który we wtorek obchodził 75. urodziny. "Chciałbym zadedykować moje bramki prawdziwej legendzie, Gerdowi Muellerowi, który obchodzi 75. urodziny. Skala tego, co osiągnąłeś, motywuje mnie każdego dnia do pracy, by choć trochę zbliżyć się do twojej wielkości. Trzymaj się, królu Gerdzie" - napisał Lewandowski za pośrednictwem Instagrama.

Lewandowski tym samym odniósł się do nowych informacji "Bilda" dotyczących niemieckiej legendy. Mueller choruje poważnie od kilku lat. Jeszcze na początku roku Niemiec był w stanie, który pozwalał mu na przebywanie z najbliższymi, choćby z odwiedzającą go żoną. Wszystko zmieniła jednak pandemia koronawirusa. Mueller został odcięty od resztek normalnego życia, co w konsekwencji pogorszyło jego stan. Według relacji dziennikarzy "Bilda", a także żony Muellera, z niemiecką legendą właściwie nie ma już kontaktu. - Cały czas leży w łóżku. W ciągu dnia tylko na chwilę otwiera oczy - zdradza Uschi Mueller.

Po 3. serii gier Bayern prowadzi w grupie z kompletem punktów (9), drugie jest Atletico (4 punkty), które we wtorek zremisowało 1:1 z zajmującym 3. miejsce Lokomotiwem Moskwa (2 punkty), a stawkę zamyka z jednym "oczkiem" Salzburg.