Pięć goli w hicie Ligi Mistrzów! Real Madryt wreszcie wygrywa! Cudowna asysta

Wtorkowy mecz był bardzo ważny dla obu drużyn, które w dwóch pierwszych kolejkach Ligi Mistrzów nie odniosły zwycięstwa w grupie B. Real Madryt zaczął od porażki 2:3 z Szachtarem Donieck i szczęśliwego remisu 2:2 z Borussią Moenchengladbach. Inter zaś w takim samym stosunku zremisował z Borussią i podzielił się też punktami z Szachtarem (0:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Chociaż mecz miał ogromną stawkę, to obie drużyny nie czekały na siebie i zaczęły od zdecydowanych ataków. Tylko w pierwszych 10 minutach jedni i drudzy mogli strzelić po golu. Najpierw uderzenie Marco Asensio znakomicie odbił Samir Handanović, a chwilę później Thibaut Courtois interweniował po strzale Lautaro Martineza.

Wielkie emocje w meczu Realu Madryt z Interem

Pierwszego gola strzelił Real. W 25. minucie do własnego bramkarza fatalnie podał Achraf Hakimi. Były piłkarz Realu będąc na linii środkowej zdecydował się wycofać piłkę do Handanovicia, jednak zrobił to za lekko, przez co do piłki dopadł Benzema, który spokojnie minął Słoweńca i dał prowadzenie gospodarzom.

Osiem minut później było już 2:0. Z rzutu rożnego precyzyjnie dośrodkował Toni Kroos, a bramkę głową zdobył Sergio Ramos. Dla kapitana Realu było to już setne trafienie w barwach madryckiego klubu.

Totalna kompromitacja Szachtara Donieck! Pierwszy hat-trick piłkarza M'gladbach w LM

Na odpowiedź Interu czekaliśmy tylko 120 sekund. Po kapitalnej asyście Nicolo Barelli, który popisał się zagraniem piętą, bramkę zdobył Martinez.

Po przerwie Real kompletnie stanął, a Włosi ruszyli do zdecydowanych ataków. Przyniosło to efekty w 68. minucie, kiedy po zagraniu Martineza do remisu doprowadził Ivan Perisić. Inter atakował, szukając decydującej bramki. Doskonałe okazje do strzelenia gola mieli m.in. Martinez i Perisić.

Gościom brakowało jednak skuteczności, którą błysnął duet zmienników w Realu. W 80. minucie, raptem 16 minut po wejściu na boisku, indywidualną akcją i doskonałym zagraniem z lewej strony popisał się Vinicius Junior, a trzeciego, decydującego gola dla Realu strzelił Rodrygo.

Drużyna Zidane'a mocno poprawiła sytuację w grupie. Real jest trzeci, mając tyle samo punktów co drugi Szachtar. Do prowadzącej Borussii Hiszpanie tracą punkt, a nad ostatnim Interem ma dwa punkty przewagi.

Dwa gole w meczu Polaków. Luis Suarez nie mógł się z tym pogodzić

Kolejne mecze w tej grupie odbędą się 25 listopada. To wtedy Borussia Moenchengladbach zagra u siebie z Szachtarem, a Inter podejmie Real.