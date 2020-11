Liverpool zdemolował rywala w Lidze Mistrzów. To nie był mecz, to była zabawa

Nie tyle heavy metal, ile rock'n'roll. Nie tyle mecz, ile zabawa. Bawić się miały jednak dwie drużyny, a bawiła się tylko jedna. Przede wszystkim Diogo Jota, który dla Liverpoolu we wtorek ustrzelił hat-tricka. A zabawę zaczął już w 16. minucie, kiedy dostał podanie Trenta Alexandra-Arnolda, nie dał się przepchnąć Jose Palomino i pokonał Marco Sportiello. Po raz pierwszy. Po raz drugi zrobił to w 33. minucie, kiedy wyskoczył za obrońców i podwyższył na 2:0.

Trener Atalanty miał dość, ale gorzej już nie było

Diogo Jota, który trafił na Anfield we wrześniu za 41 mln z Wolverhampton, strzelał też w drugiej połowie. W 54. minucie skompletował hat-tricka. Ale wtedy Liverpool prowadził już 4:0, bo zaraz po przerwie gole strzelali Mohamed Salah (47. minuta) i Sadio Mane (49.). Po piątym straconym golu trener Gian Piero Gasperini tylko pokręcił głową. Jakby już wiedział, że może być tylko gorzej.

Ale gorzej nie było, bo Atalanta w tym meczu nie straciła więcej goli. A sama też mogła zdobyć honorową bramkę - w 62. minucie, kiedy Duvan Zapata trafił w poprzeczkę. A potem miał kolejne okazję - w 83. minucie, kiedy jego strzał z kilku metrów obronił Alisson i w doliczonym czasie drugiej połowy, kiedy trafił do bramki, ale był na spalonym.

Liverpool wygrał 5:0 i po trzech kolejkach ma komplet punktów (stosunek bramek 8-0). Drugi jest Ajax, który we wtorek aż bez 11 piłkarzy zakażonych koronawirusem i tylko z jednym bramkarzem w kadrze poradził sobie z Midtjylland (1:2). Dla Duńczyków była to trzecia porażka w trzecim meczu. Dla Holendrów pierwsze zwycięstwo. Po trzech kolejkach mają cztery punkty - tyle samo, ile Atalanta, którą wyprzedzają lepszym stosunkiem bramek (4-4 do 6-7).

Real znowu traci punkty w Lidze Mistrzów

We wtorek jeszcze wyższym wynikiem zakończyło się spotkanie Szachtara Donieck, który został zdemolowany w Kijowie przez Borussię Moenchengladbach (0:6). Niemiecki zespół z pięcioma punktami jest liderem grupy B. Ma o jeden punkt więcej od Szachtara i Realu, który we wtorek wygrał dopiero swój pierwszy mecz w tej edycji LM - 3:2 z Interem.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów

Lokomotiw - Atletico 1:1

Szachtar - Borussia M. 0:6

Atalanta - Liverpool 0:5

FC Porto - Olympique Marsylia 3:0

Manchester City - Olympiakos 3:0

FC Midtjylland - Ajax 1:2

Real Madryt - Inter 3:2

Red Bull Salzburg - Bayern 2:6

