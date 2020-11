Marca: Mecz Ligi Mistrzów w Barcelonie może się nie odbyć! Tylko 13 zdrowych

Zgodnie z przepisami UEFA, mecz Ligi Mistrzów/Ligi Europy musi być przełożony jeśli mniej niż 13 piłkarzy z pierwszej drużyny jest dostępnych do gry. Dynamo Kijów na środowy mecz LM z Barceloną udaje się w tym momencie dokładnie z 13 zawodnikami. "Marca" informuje, że jeśli wypadnie jeszcze jeden piłkarz gości, spotkanie nie odbędzie się w środę od godziny 21:00, jak pierwotnie zostało zaplanowane.

- Ostatnie testy wykazały pozytywny wynik u kilku zawodników zespołu. To: Heorhij Citaiszwili, Denys Harmasz, Mikkel Duelund, Aleksander Karawajew, Tudor Baluta i Mykoła Szaparenko - informuje oficjalna strona ukraińskiego klubu.

Kilku innych piłkarzy jest na kwarantannie lub kontuzjowanych i stąd tylko 13 jest gotowych do gry. Wśród nich jest Tomasz Kędziora, reprezentant Polski. Do tego Dynamo ma tylko jednego bramkarza, którego może wystawić. To 18-letni Rusłan Neshcheret, który w sobotę zagrał pierwsze spotkanie w tym sezonie. Bronił w meczu ligi ukraińskiej z SK Dnipro (2:1).

Koronawirus w Lidze Mistrzów

Podobne problemy przeżywa Ajax Amsterdam. Holenderski klub ma aż 11 zawodników zakażonych koronawirusem przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Midtjylland. W kadrze na to spotkanie Holendrzy mają tylko jednego bramkarza, 20-latka. Dynamo i Ajax to kolejne zespoły w Lidze Mistrzów zdziesiątkowane przez koronawirusa. Wcześniej był to m.in. Szachtar Doniec, który na mecz z Realem Madryt (3:2) udał się bez kilku podstawowych piłkarzy oraz Lazio w spotkaniu z Club Brugge (1:1). Dzięki temu w zespole z Rzymu zadebiutował polski pomocnik Szymon Czyż.