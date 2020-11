Jedenastu piłkarzy Ajaksu zakażonych! Jeden młody bramkarz w kadrze na Ligę Mistrzów

Kolejny zespół w Lidze Mistrzów zdziesiątkowany przez koronawirusa. Wcześniej był to m.in. Szachtar Doniec, który na mecz z Realem Madryt (3:2) udał się bez kilku podstawowych piłkarzy oraz Lazio w spotkaniu z Club Brugge (1:1). Teraz podobny problem ma Ajax Amsterdam przed wyjazdowym meczem z duńskim Midtjylland.

Jak informują media, u 11 piłkarzy Ajaksu wykryto zakażenie koronawirusem. Nie podano konkretnych nazwisk, ale można się ich domyślać.

Fatalna sytuacja w Ajaksie

Holenderski klub ogłosił kadrę na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów. Jest w niej tylko 17 piłkarzy. Brakuje m.in. czołowego napastnika Dusana Tadicia, podstawowego bramkarza Andre Onany oraz pomocników Davy'ego Klaassena i Ryana Gravenbercha.

Problem Ajaksu szczególnie widoczny jest w bramce. Powołanie otrzymał tylko jeden bramkarz - 20-letni Kjell Scherpen. Brakuje w kadrze nie tylko Onany, ale też rezerwowych golkiperów: Maartena Stekelenburga i Dominika Kotarskiego.

We wtorek rano pojawią się nowe wyniki testów na koronawirusa, które przeszli piłkarze Ajaksu. Zdrowi zawodnicy będą mogli dolecieć do Danii.

W nowej edycji LM Ajax zremisował z Atalantą 2:2 i przegrał z Liverpoolem 0:1. Musi wygrać we wtorek na wyjeździe w Danii, jeśli chce się liczyć w walce o wyjście z grupy. Po trzech meczach grupowych ma punkt. Liderem jest Liverpool z sześcioma "oczkami", Atalanta ma ich cztery, a Midtjylland jest bez punktów. We wtorek i środę mecze trzeciej kolejki Ligi Mistrzów.

Ajax gromi w lidze

Ajax jest liderem ligi holenderskiej po siedmiu spotkaniach. Ma na koncie 18 punktów, tyle samo co wicelider Vittese. Trzecie PSV traci dwa punkty. Zespół z Amsterdamu gromi ostatnio rywali w krajowej lidze. W ostatni weekend rozbił Fortunę Sittard 5:2, a wcześniej Venlo 13:0.

13:0 Ajaxu z VVV Venlo to w Holandii "wynik-potwór", który ma już nigdy się nie powtórzyć. - W zasadzie nic wtedy nie czujesz i to jest najgorsze. To łamie cię psychicznie, chcesz stamtąd uciec. Nie byłem w stanie oglądać tego meczu jeszcze raz i tego nie zrobię - mówił po meczu bramkarz VVV Venlo, Delano van Crooij.