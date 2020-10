Chelsea gromi w Lidze Mistrzów! Popis nowego piłkarza PSG

Mecz w Krasnodarze lepiej zaczął się dla gości z Londynu, którzy mogli objąć prowadzenie już w 14. minucie. Mogli, jednak rzutu karnego podyktowanego za faul na Timo Wernerze, nie wykorzystał Jorginho. Chociaż reprezentant Włoch zmylił bramkarza gospodarzy, to piłka po jego strzale odbiła się od słupka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

Pierwszego gola Chelsea strzeliła w 37. minucie. To wtedy na strzał zdecydował się Callum Hudson-Odoi, a bramkarz gospodarzy, chociaż powinien spokojnie odbić piłkę, to interweniował tak niefortunnie, że wepchnął ją sobie do bramki.

Po przerwie FK Krasnodar ruszył do ataku i był bliski doprowadzenia do wyrównania. W 55. minucie, po uderzeniu Jurija Gazińskiego, piłka odbiła się od poprzeczki. Chelsea, chociaż w drugiej połowie była słabsza od Rosjan, zdobyła drugą bramkę. W 76. minucie rzut karny pewnie wykorzystał Werner. Jedenastka została podyktowana za zagranie ręką jednego z zawodników gospodarzy we własnym polu karnym.

W 80. minucie na 3:0 podwyższył Hakim Ziyech. Marokańczyk, który w środę zaliczył debiut w podstawowym składzie Chelsea, otrzymał podanie od Wernera i mimo asysty trzech przeciwników zdobył pierwszą bramkę w klubie, do którego przeszedł latem z Ajaksu Amsterdam. 10 minut po trafieniu Ziyecha wynik spotkania ustalił Christian Pulisic. Reprezentant USA zdobył bramkę uderzeniem z pola karnego po podaniu Tammy'ego Abrahama.

Są składy na mecz Juventus - Barcelona! Wielka szansa dla Griezmanna

Po dwóch kolejkach Chelsea ma cztery punkty i prowadzi w tabeli. Krasnodar z jednym punktem jest na drugim miejscu. Sytuacja może jednak ulec zmianie późnym wieczorem, gdy w drugim meczu tej grupy Sevilla podejmie francuskie Rennes.

Wygrana PSG, kontuzja Neymara, dobra passa Keana

W drugim meczu rozpoczętym o godzinie 18:55 PSG pokonało na wyjeździe turecki Basaksehir 2:0. Oba gole dla gości strzelił Moise Kean. Włoski napastnik kontynuuje dobrą passę, którą rozpoczął w sobotę, kiedy zdobył dwie bramki w ligowym meczu z Dijon (4:0).

Mistrzowie Francji chociaż zdobyli trzy punkty, to w Turcji stracili Neymara. Brazylijczyk doznał kontuzji w pierwszej połowie, a jego miejsce na boisku zajął Pablo Sarabia.

Hiszpanie zdradzają szczegóły powstającej Superligi i podają pierwsze kluby. FIFA i UEFA przeciw

Po dwóch meczach PSG ma trzy punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Przed Francuzami, z taką samą liczbą punktów, są Manchester United i RB Lipsk, które rozpoczną swój mecz na Old Trafford o godzinie 21:00.