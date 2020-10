Piłkarz Realu Madryt wyrównał niesamowity rekord Ligi Mistrzów Leo Messiego

Karim Benzema wyrównał wyjątkowe osiągnięcie Leo Messiego. Francuski napastnik we wtorek strzelił gola przeciwko Borussii Moenchengladbach, co czyni go drugim zawodnikiem po Argentyńczyku, który strzelał w aż szesnastu sezonach Ligi Mistrzów.

