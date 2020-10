Rosyjskie media zachwycone Lokomotiwem. Rybus i Krychowiak popełnili błąd

Raptem 13 minut potrzebował Bayern Monachium, by objąć prowadzenie w Moskwie. To wtedy, po zagraniu Benjamina Pavarda z prawej strony, czwartego gola w sezonie strzelił Leon Goretzka. Wtedy wydawało się, że przed mistrzami Niemiec i zdobywcami Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu kolejny łatwy mecz. Łatwego meczu jednak nie było, bo później Lokomotiw skutecznie się Bayernowi przeciwstawiał, a w 70. minucie Anton Miranczuk d.oprowadził do wyrównania.

Na nieco ponad 10 minut przed końcem gry, prowadzenie Bayernowi dał Joshua Kimmich, który popisał się precyzyjnym strzałem zza pola karnego. Monachijczycy do końca meczu utrzymali jednobramkową przewagę.

Rosyjskie media są zachwycone grą Lokomotiwu we wtorkowym spotkaniu. - To ofensywna porażka Lokomotiwu, który poszedł na wymianę ciosów z Bayernem i był bliski remisu, a może nawet wygranej. Ostatecznie Lokomotiw przegrał, ale nie pozwolił Lewandowskiemu na strzelenie gola - napisał portal championat.com. Dziennikarze zwrócili także uwagę na zachowanie Neuera. - Obrazkiem meczu była końcówka spotkania, gdy Neuer zaczął grać na czas, co nie jest częstym obrazkiem w meczach obrońców tytułu Ligi Mistrzów - dodano.

Z kolei portal sportbox.ru podkreśla, że obrona nie pozwoliła rozwinąć się Lewandowskiemu i Muellerowi. - Lokomotiw nie zostawił miejsca w ataku Lewandowskiego i Muellerowi. Niestety, Krychowiak i Rybus popełnili błąd, przez co gola zdobył Pavard - ocenili dziennikarze rosyjskiego portalu.

Nawet dziennikarze "Bilda" docenili postawę polskich piłkarzy. Krychowiak został oceniony na "2" (w skali 1-6, gdzie 1 oznacza najwyższą notę), uznając go najlepszym piłkarzem Lokomotiwu. Rybus zasłużył ich zdaniem na "3", będąc i tak lepszym od Lewandowskiego, który otrzymał tylko "4".

Po dwóch kolejkach Bayern ma komplet punktów i prowadzi w grupie. Lokomotiw z jednym punktem zajmuje drugie miejsce, jednak to może się zmienić za mniej więcej dwie godziny. To wtedy zakończy się drugi mecz tej grupy, w którym Atletico Madryt podejmie FC Salzburg. Za tydzień Bayern zagra na wyjeździe z Salzburgiem, a Lokomotiw podejmie Atletico.