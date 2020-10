Niemieckie media rozczarowane Lewandowskim. Jeden z najgorszych na boisku

Raptem 13 minut potrzebował Bayern Monachium, by objąć prowadzenie w Moskwie. To wtedy, po zagraniu Benjamina Pavarda z prawej strony, czwartego gola w sezonie strzelił Leon Goretzka. Wtedy wydawało się, że przed mistrzami Niemiec i zdobywcami Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu kolejny łatwy mecz. Łatwego meczu jednak nie było, bo później Lokomotiw skutecznie się Bayernowi przeciwstawiał, a w 70. minucie Anton Miranczuk doprowadził do wyrównania.

Hansi Flick skomentował kolejny mecz bez gola Lewandowskiego. "To bardzo ważne"

Na nieco ponad 10 minut przed końcem gry, prowadzenie Bayernowi dał Joshua Kimmich, który popisał się precyzyjnym strzałem zza pola karnego. Monachijczycy do końca meczu utrzymali jednobramkową przewagę.

Niemcy surowo o Lewandowskim

Niemieckie media bardzo surowo oceniły występ Roberta Lewandowskiego, który był w drugiej połowie faulowany w polu karnym, jednak po analizie VAR, sędziowie ocenili, że był wcześniej na pozycji spalonej. - Lewandowski nie był tym samym zawodnikiem, którego znamy z Bundesligi. Różnica w poziomie jego występów na krajowym "podwórku" i w meczu z Lokomotiwem była bardzo wyrażna - ocenił portal 90min.com, który przyznał Polakowi tylko "4" (w skali 1-10).

Bayern drżał o zwycięstwo do ostatnich minut! Dobry mecz Polaków z Lokomotiwu

Niewiele lepiej Lewandowskiego ocenił portal eurosport.com, przyznając mu notę "5". Z kolei portal sportskeeda.com ocenił Polaka na "6". - Niezbyt efektowny mecz Lewandowskiego. Nie zachwycił, podobnie jak jego koledzy. Mógł mieć szansę na gola z rzutu karnego, ale sędzia, pomagając sobie VARem, nie podyktował go - uzasadniono ocenę Lewandowskiego.

Wszyscy bohaterem spotkania uznają Joshuę Kimmicha, strzelca decydującej bramki.- Manuel Neuer stanął na wysokości zadania, a później piękną, zwycięską bramkę strzelił Joshua Kimmich - napisał dziennik Spiegel. - Ojcem sukcesu był Joshua Kimmich, ale zwycięstwo Bayernu do końca było na krawędzi - dodali z kolei dziennikarze RTL.