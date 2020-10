Hansi Flick skomentował kolejny mecz bez gola Lewandowskiego. "To bardzo ważne"

Raptem 13 minut potrzebował Bayern Monachium, by objąć prowadzenie w Moskwie. To wtedy, po zagraniu Benjamina Pavarda z prawej strony, czwartego gola w sezonie strzelił Leon Goretzka. Wtedy wydawało się, że przed mistrzami Niemiec i zdobywcami Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu kolejny łatwy mecz. Łatwego meczu jednak nie było, bo później Lokomotiw skutecznie się Bayernowi przeciwstawiał, a w 70. minucie Anton Miranczuk doprowadził do wyrównania.

Na nieco ponad 10 minut przed końcem gry, prowadzenie Bayernowi dał Joshua Kimmich, który popisał się precyzyjnym strzałem zza pola karnego. Monachijczycy do końca meczu utrzymali jednobramkową przewagę.

Lewandowski bez gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Hansi Flick broni Polaka

Bayern wygrał drugi mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów (w pierwszej kolejce fazy grupowej pokonał Atletico Madryt 4:0), ale znowu gola w europejskich pucharach nie strzelił Robert Lewandowski. O ile Polak imponuje formą w Bundeslidze (10 goli w 5 meczach), o tyle w pucharach na razie mu nie idzie. W tym sezonie nie strzelił w nich żadnego gola, a jak się do tego doliczy mecz o Superpuchar UEFA i finał ostatniej edycji LM, to zrobi się z tego grubo ponad 300 minut bez bramki.

Lewandowskiego za brak goli w europejskich pucharach jeszcze nikt nie krytykuje, ale pojawiły się pierwsze głosy zaniepokojenia, na które postanowił odpowiedzieć Hansi Flick. - Lewandowski ma zadania poza strzelaniem goli, rozpoczynające pewne działania, to są bardzo ważne rzeczy. Wie, że nie może zrobić różnicy bez wsparcia innych - przyznał trener Bayernu.

I dodał, oceniając mecz z Lokomotiwem: To było ciężkie spotkanie. Lokomotiw bardzo dobrze się zaprezentował - bronił się głęboko i stwarzał zagrożenie długimi piłkami. Nasze zwycięstwo było jednak zasłużone.

