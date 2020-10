Fatalna sytuacja Liverpoolu. Juergen Klopp ma wielki problem ze składem

Zaczęło się od dramatu Virgila van Dijka. Holender zerwał więzadła po starciu z Jordanem Pickfordem, bramkarzem Evertonu. Van Dijk nie będzie mógł grać przez kilka miesięcy, a to nie tylko jeden z najlepszych stoperów świata, ale także jeden z dwóch-trzech najważniejszych piłkarzy mistrza Anglii.

Fabinho zszedł z kontuzją

Kontuzjowany jest także Joel Matip, kolejny środkowy obrońca. W efekcie z Midtjylland od 1. minuty zagrali na środku defensywy Joe Gomez i Fabinho. Ten drugi to nominalny pomocnik, ale z konieczności może grać na stoperze. Problem w tym, że w spotkaniu z Duńczykami też doznał kontuzji. Zszedł w 30. minucie, a zastąpił go 19-letni Rhys Williams. Na razie nie wiadomo, jak poważy jest uraz Fabinho. Według angielskich mediów (inews.co.uk), podejrzewany jest uraz ścięgna udowego.

- Po odejściu Dejana Lovrena do Zenitu Sankt Petersburg, Klopp do dyspozycji ma tylko dwóch doświadczonych stoperów. Para Joel Matip - Joe Gomez nie będzie jednak optymalnym rozwiązaniem dla Kloppa, co pokazały sobotnie derby Liverpoolu. Po zejściu van Dijka obrona mistrzów Anglii posypała się, co poskutkowało golami Michaela Keane'a i Dominica Calverta-Lewina - pisał po kontuzji van Dijka Konrad Ferszter z portalu Sport.pl.

Fatalna sytuacja Liverpoolu

Dziś sytuacja Liverpoolu jest jeszcze gorsza. Jeśli Fabinho wypadnie z gry na dłużej, obok Gomeza na środku obrony występować będzie któryś z nastoletnich obrońców: albo Williams, jak we wtorek, albo Sepp van der Berg, Nathaniel Phillips lub Billy Koumetio. Kolejny mecz mistrzowie Anglii zagrają w sobotę. Tego dnia zmierzą się w Premier League z West Hamem. W przyszłym tygodniu czeka ich spotkanie Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo.