Bomba od Bartomeu na konferencji! Barcelona zgodziła się grać w nowej lidze

We wtorek prezydent FC BarcelonyJosep Maria Bartomeuzrezygnował z pełnionej funkcji. To właśnie Bartomeu uważany jest za głównego winowajcę kryzysu FC Barcelony. Klub jest w trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwoliła mu na przeprowadzenie kadrowej rewolucji po kompletnie nieudanym poprzednim sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

O godzinie 20:45 rozpoczęła się konferencja prasowa Bartomeu, na której były już prezydent FC Barcelony wytłumaczył swoją decyzję oraz podał niespodziewaną informację. - W poniedziałek przyjęliśmy propozycję udziału w przyszłej europejskiej superlidze, która w przyszłości zagwarantuje stabilność finansową klubu. Zaakceptowaliśmy też przyszły format Klubowych Mistrzostw Świata - powiedział Bartomeu.

Jaka Liga Mistrzów w przyszłości?

Na razie nie wiadomo, jak miałaby wyglądać europejska superliga i nowe KMŚ. Ostatnio "The Telegraph" informował jednak o tym, że UEFA rozważa rozszerzenie rozgrywek z 32 do do 36 klubów.

Bartomeu rezygnuje z funkcji prezesa FC Barcelony! Zdecydował przed głosowaniem

Kluby zostałyby podzielone na sześć grup, w każdej występowałoby sześć klubów. Nowy format sprawiłby, że każdy klub rozegrałby minimum 10 spotkań, a więc o cztery więcej, niż dotychczas. Im więcej meczów, tym więcej zysków dla UEFA. Zwolennikiem reformy ma być Aleksander Ceferin, przewodniczący UEFA. Pomysł ma też popierać większość przedstawicieli europejskich klubów.

Lewandowski okradziony? Niezrozumiała decyzja. Pretensje do Rybusa, on wskazał winnego

Kolejną potencjalną zmianą, o której myśli UEFA, jest przyjęcie formatu najlepszej ósemki, który zebrał bardzo dobre recenzji w minionych rozgrywkach. Chodzi o to, by ośmiu ćwierćfinalistów rozegrało ostateczny turniej w jednym państwie, tak, jak odbyło się to w sezonie 19/20. Ostateczny format Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25 ma zostać zatwierdzony w przyszłym roku.