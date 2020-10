Bayern drżał o zwycięstwo do ostatnich minut! Dobry mecz Polaków z Lokomotiwu

Raptem 13 minut potrzebował Bayern Monachium, by objąć prowadzenie w Moskwie. To wtedy, po zagraniu Benjamina Pavarda z prawej strony, czwartego gola w sezonie strzelił Leon Goretzka.

REKLAMA

Zobacz wideo Show Lewandowskiego i Muellera! Zobacz, jak Bayern rozbił Arminię [ELEVEN SPORTS]

Wydawało się, że będzie to początek wysokiej wygranej mistrzów Niemiec. Zdobywcy Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu zdecydowanie atakowali wicemistrzów Rosji, jednak nie potrafili wykorzystać kreowanych szans. Jedną z nich zmarnował Robert Lewandowski, który był blisko bramki, jednak uderzając piłkę głową, nie skierował jej do siatki, a we własną rękę.

TVP wybrało mecz Ligi Mistrzów! Kibice zobaczą największy hit kolejki

Polak był też bohaterem jednej z sytuacji w drugiej połowie. W 62. minucie Lewandowski był faulowany w polu karnym Lokomotiwu Moskwa. Chociaż początkowo sędzia podyktował rzut karny dla Bayernu Monachium, to po analizie VAR tę decyzję zmienił. Okazało się bowiem, że nasz napastnik w momencie podania był na spalonym.

Bayern pokonał Lokomotiw

Ta sytuacja niespodziewanie obudziła gospodarzy. W efekcie w 70. minucie Anton Miranczuk doprowadził do wyrównania. Rosjanin znakomicie wykorzystał zagranie Ze Luisa z prawej strony.

Chociaż Lokomotiw poszedł za ciosem i chciał zdobyć decydującą bramkę, to ta sztuka udała się jednak Bayernowi. W 79. minucie ze środka pola podawał Javi Martinez, a Joshua Kimmich popisał się znakomitym przyjęciem i natychmiastowym uderzeniem z powietrza, którym zaskoczył bramkarza gospodarzy.

W meczu zagrało trzech Polaków. Poza Lewandowskim na boisku w barwach Lokomotiwu byli też Maciej Rybus oraz Grzegorz Krychowiak. Wszyscy zagrali po 90 minut. Pomocnik reprezentacji Polski w doliczonym czasie mógł nawet doprowadzić do wyrównania. Mógł, jednak piłka po jego uderzeniu odbiła się od przeciwnika i poleciała na rzut rożny.

Statystyczna ciekawostka. Krychowiak i Rybus mieli najwięcej podań ze wszystkich piłkarzy Lokomotiwu. Pomocnik zaliczył ich 33, a lewy obrońca o trzy mniej.

Ekspert chce rewolucji w Lidze Mistrzów. "To byłoby bardziej ekscytujące"

Po dwóch kolejkach Bayern ma komplet punktów i prowadzi w grupie. Lokomotiw z jednym punktem zajmuje drugie miejsce, jednak to może się zmienić za mniej więcej dwie godziny. To wtedy zakończy się drugi mecz tej grupy, w którym Atletico Madryt podejmie FC Salzburg. Za tydzień Bayern zagra na wyjeździe z Salzburgiem, a Lokomotiw podejmie Atletico.

Remis w Kijowie

W drugim meczu rozpoczętym o godzinie 18:55 Szachtar Donieck zremisował z Interem Mediolan 0:0. Zespół z Ukrainy jest liderem grupy i o dwa punkty wyprzedza Włochów. O godzinie 21:00 Borussia Moenchengladbach podejmie Real Madryt. Niemcy w pierwszej kolejce wywalczyli punkt, Hiszpanie niespodziewanie przegrali u siebie z Szachtarem 2:3.