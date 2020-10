TVP wybrało mecz Ligi Mistrzów! Kibice zobaczą największy hit kolejki

We wtorek dla polskich kibiców najciekawiej zapowiada się spotkanie Lokomotiwu Moskwa z Bayernem Monachium. Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak zagrają w nim bowiem przeciwko Robertowi Lewandowskiemu. Swoje mecze rozegrają także Liverpool, Manchester City czy Real Madryt. Najciekawsze starcie czeka nas jednak w środę.

TVP wybrało mecz Ligi Mistrzów, który pokaże w środę

Największym hitem 2. kolejki będzie środowy mecz Juventusu z FC Barceloną. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00 i - poza Polsatem Sport Premium, który pokazuje wszystkie mecze Ligi Mistrzów - będzie transmitowane w Telewizji Polskiej.

Studio w TVP Sport rozpocznie się o godz. 20:15. Mecz komentować będzie Dariusz Szpakowski.

Juventus zmierzy się z Barceloną. Co z występem Cristiano Ronaldo?

W hitowym spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów najprawdopodobniej zabraknie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest zarażony koronawirusem i przebywa na kwarantannie. We wtorek lider mistrzów Włoch przejdzie jednak jeden test na obecność wirusa. Jeśli da on wynik negatywny, być może 35-latek zostanie włączony do kadry na środowe spotkanie.

