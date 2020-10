Piłkarz Manchesteru prosi o pomoc. "Pierwszy rząd, który zabija własnych obywateli"

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Nigerii doszło do wielu protestów przeciwko agresji ze strony nigeryjskiej policji. Władze tego kraju wprowadziły w Lagos 24-godzinną godzinę policyjną po tym, gdy gubernator stanu uznał, że protesty stały się zbyt brutalne. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że podczas strzelaniny w dzielnicy Lekki rannych zostało co najmniej 30 osób. Zdaniem świadków zdarzenia, co najmniej dwie osoby zginęły.

Według relacji agencji Reuters, protestujący domagali się rozwiązania jednostki SARS, będącej jedną z najbardziej brutalnych jednostek policji. Pomimo jej rozwiązania, protesty w Lagos, zamieszkałym przez ponad 20 milionów ludzi, nie ustały. Wielokrotnie w przeszłości zdarzało się, że osoby aresztowane przez SARS były przetrzymywane przez kilkanaście dni, bez dostępu do prawnika, lekarza czy swojej rodziny. Ofiary ich działań wielokrotnie domagały się ukarania policjantów, jednak władze Nigerii, najliczniejszego afrykańskiego państwa, nie reagowały.

Tymczasem piłkarze z Nigerii okazują swoje wsparcie ofiarom protestów w Nigerii. W weekend Victor Osimhen, napastnik Napoli, po strzeleniu swojego pierwszego gola w Serie A pokazał koszulkę z napisem #EndPoliceBrutalityInNigeria, czyli "Skończcie policyjną agresję w Nigerii". Po wtorkowym zwycięstwie Manchesteru United z PSG 2:1 w Lidze Mistrzów, zaapelował do zwrócenia uwagi na wydarzenia w Nigerii i pomoc w powstrzymaniu rządu przed strzelaniem do obywateli.

Odion Ighalo: Nie mogę dłużej milczeć

- Nie jestem facetem, który rozmawia o polityce, ale nie mogę dłużej milczeć na te temat tego, co dzieje się w Nigerii. Powiedziałbym, że to wstyd, by zabijać własnych obywateli, wysyłać wojska na ulice i zabijać protestujących, którzy walczą o swoje prawa. Dzisiaj, 20 października, zostaniecie zapamiętani jako pierwszy rząd w historii, który wysłał wojsko do miasta, by zabijać własnych obywateli. Wstydzę się tego rządu i mam was już dość - powiedział Ighalo w nagraniu ze stadionu Parc des Princes.

- Wzywam rząd Wielkiej Brytanii, wzywam wszystkich przywódców na całym świecie. Zobaczcie, co dzieje się w Nigerii i pomóżcie nam, pomóżcie biednym obywatelom - apelował Ighalo. - Rząd zabija własnych obywateli. Wzywamy przywódców, Organizację Narodów Zjednoczonych, aby zajęły się tą sprawą - prosił napastnik Manchesteru United.

- Chcę powiedzieć moim braciom i siostrom, wróćcie do domu i bądźcie bezpieczni. Zostańcie w domach i nie wychodźcie na zewnątrz. Ten rząd to mordercy i nadal będą zabijać, dopóki świat nie zacznie o tym głośno mówić. Nie was Bóg błogosławi. Bądźcie bezpieczni - zakończył swoje nagranie Ighalo, który do Manchesteru United trafił w styczniu 2020 roku na roczne wypożyczenie.

