Ajax - Liverpool. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie LM? Transmisja TV, stream, online

Ajax zagra z Liverpoolem po raz pierwszy od 17 lat. Ostatnie bezpośrednie starcie obu klubów odbyło się w 2003 roku i zakończyło bezbramkowym remisem. Obecnie drużyna Juergena Kloppa po ostatnich dwóch przegranych i jednym remisie stara się wrócić na zwycięską ścieżkę. Mimo to trener Ajaksu podkreśla, że Liverpool wciąż pozostaje jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów.

- Liverpool to ogromne wyzwanie. Są obecnie najlepszym zespołem na świecie. Jeśli wygrywasz Ligę Mistrzów i Premier League w ciągu dwóch lat, wtedy jesteś silnym pretendentem do zdobycia kolejnego tytułu - przyznał na konferencji prasowej Erik ten Hag.

Liverpool z wieloma problemami przed Ligą Mistrzów. Czy Ajax Amsterdam sprosta zadaniu?

Ajax Amsterdam z 12 punktami na koncie zajmuje 2. miejsce w lidze holenderskiej. Do aktualnego lidera, PSV Eindhoven traci tylko jeden punkt. Spowodowane jest to przegraną w 4. kolejce Eredivisie z Groningen 0:1. Drużyna Erika ten Haga jednak szybko się odbudowała i w miniony weekend wygrała z Heerenveen aż 5:1. Jednym z bohaterów spotkania był 20-letni Mohammed Kudus, który strzelił jednego gola oraz zanotował asystę.

Trener Liverpoolu, Juergen Klopp będzie musiał radzić sobie bez Virgila Van Dijka, który w ostatnim meczu z Evertonem doznał poważnego urazu. Obrońca zerwał więzadła krzyżowe przednie w kolanie. Poza filarem obrony w składzie zabraknie także Joela Matipa, który odpoczywa, aby był gotowy na najbliższe spotkanie ligowe oraz niedawno sprowadzonego Thiago Alcantary.

- Jak powiedziałem, dwóch piłkarzy doznało urazu w miniony weekend, to są Thiago i Virgil. Joel to inna historia. Ale jeśli mam być szczery, to podoba mi się drużyna, którą mogę stworzyć z obecnych zawodników. Mogę być w tym jedyny! - przyznał Juergen Klopp.

Ajax Amsterdam - Liverpool. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stream online, na żywo

Ajax Amsterdam zagra z Liverpoolem na Johan Cruijff Arena w środę o godz. 21:00. Spotkanie transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 2 oraz w serwisie internetowym Ipla.tv. Relację na żywo natomiast będzie można śledzić na portalu Sport.pl