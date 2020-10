Chelsea zgłosiła Petra Cecha do gry! Niespodziewany ruch londyńskiego klubu

Petr Cech przez 11 lat grał w Chelsea Londyn. W 2015 roku odszedł do Arsenalu, a rok temu zakończył karierę. Już na emeryturze występował jako bramkarz w lidze hokejowej w Wielkiej Brytanii, potem dołączył do zespołu rockowego jako perkusista. Nikt się nie spodziewał, że Cech może jeszcze wrócić na boisko w barwach Chelsea. A to może się zdarzyć.

Petr Cech w kadrze Chelsea

38-letni Czech znalazł się w ogłoszonej we wtorek kadrze Chelsea Londyn na Premier League jako opcja awaryjna. To efekt pandemii koronawirusa. "The Blues" chcą się zabezpieczyć na wypadek, gdyby trzej podstawowi bramkarze Chelsea nie mogli występować z uwagi na Covid-19. Wielu kibiców Chelsea pewnie wolałoby zobaczyć w bramce 38-letnia Cecha, a nie młodszego o 12 lat Kepę. Hiszpan to podstawowy golkiper drużyny, ale od dłuższego czasu jest bardzo niepewny.

Chelsea po pięciu kolejkach Premier League jest na piątym miejscu w tabeli. We wtorek gra pierwszy mecz w nowej edycji LM. Od 21:00 rywalizuje u siebie z Sevillą. W bramce gospodarzy nie ma Kepy. Jest za to Edouard Mendy. Trwa multirelacja ze spotkań Ligi Mistrzów w Sport.pl.

