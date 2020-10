Zmiany na rynku piłkarskich praw telewizyjnych w Polsce. LM i La Liga w innej TV?

Końcówka roku 2020 jest szczególna dla wszystkich sportowych nadawców. Właśnie teraz ważne negocjacje wchodzą w decydującą fazę. W innych przypadkach umowy czekają na podpis lub ogłoszenie. Na rynku dzieje się dużo. Po tym sezonie dotychczasowym nadawcom kończą się prawa m.in. do: Primera Division, Bundesligi, Serie A, Pucharu Anglii, ale też Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Dwie pierwsze ligi do tej pory dzielone były między Eleven Sports i Canal+. La Liga, jeśli chodzi o liczbę spotkań po równo, Bundesliga z przewagą dla Eleven i dwoma lub trzema meczami na kolejkę dla Canal+. Rozgrywki z Italii Eleven ma na wyłączność, podobnie jak FA Cup. Champions League i Liga Europy prezentowane są z kolei w specjalnie stworzonych na ich potrzeby kanałach Polsat Sport Premium.

La Liga tylko w Canal+?

Z naszych informacji wynika, że do przetasowania może dojść, jeśli chodzi o prawa do ligi hiszpańskiej. Te w całości na trzy sezony ma zgarnąć Canal+. Czy to dlatego Eleven Sport ostatnio na trzy lata (od tego sezonu) poszerzyło swoje portfolio o ligę portugalską?

"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskich kibiców, którzy z pewnością będą chcieli obejrzeć między innymi ligowe mecze klubu SL Benfica, rywala Lecha Poznań w nadchodzącej edycji Ligi Europy" - uzasadniał dyrektor operacyjny stacji, Patryk Mirosławski w oficjalnym komunikacie nadawcy.

Być może Eleven szykuje się jednak w ten sposób na pewną modyfikację swojej ramówki, którą w dużym wymiarze wypełniała w weekendy La Liga. Stacji, której praktycznie wszystkie udziały ma Polsat, bardziej zależało na zachowaniu wyłącznej licencji do Serie A. To w tej lidze co sezon gra kilkunastu Polaków i to jej mecze cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców nad Wisłą. Podobnie zresztą chętnie oglądane są spotkania Bundesligi, a w szczególności mecze Bayernu. To też ważny produkt dla Eleven, który nadawca chciał zabezpieczyć na najbliższe lata. Przedstawiciele Eleven sprawy statusu przedłużania licencji nie chcą jednak komentować.

Liga Mistrzów i nowy format UEFA

Canal + był też bardzo aktywny, jeśli chodzi o próbę zakupu praw do Ligi Mistrzów, ale trudno na razie wyrokować, jakie będą tego skutki. Przypomnijmy, że w następnym sezonie oprócz Ligi Mistrzów i Ligi Europy, wystartować ma też nowy format UEFA pod nazwą Conference League. To rozgrywki stworzone głównie z myślą o drużynach, które nie mogły dostać się do bardziej prestiżowej Ligi Europy, czy Champions League. W ostatnich latach Liga Mistrzów i Liga Europy na polskim rynku kupowana była w pakiecie. Niekoniecznie musi być tak tym razem, tym bardziej że do pokazywania dochodzą jeszcze trzecie rozgrywki.

W Europie sytuacja pod tym względem jest zróżnicowana. Są państwa, w których jedna stacja zapewniła sobie prawa do wszystkich trzech turniejów (BT Sport w Anglii, Movistar+ w Hiszpanii, czy Match TV w Rosji), są też kraje, w których jeden nadawca ma prawa do dwóch mniej prestiżowych imprez, a konkurencyjna stacja pokazuje Champions League - takich przypadków jest więcej (np. Francja, Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy). Są też jednak rynki, na których sprzedano Ligę Mistrzów i Ligę Europy, ale nadawcy na razie nie zdecydowali się na nabycie Conference League (Bałkany). Biorąc pod uwagę dużą konkurencję na polskim rynku trudno się spodziewać, by jedna telewizja przejęła cały międzynarodowy klubowy futbol. Wydaje się raczej, że poszczególne rozgrywki pod szyldem UEFA zostaną podzielone na różne telewizje na poziomie przetargu lub później na zasadzie odsprzedania sublicencji. Gdzie i jaki futbol zobaczymy, powinno wyjaśniać się w najbliższych tygodniach, góra miesiącach.

Z piłkarskich praw, które na razie na pewno nie zmienią swego nadawcy pozostaje tylko Premier League (ta pokazywana będzie w Canal+ do końca sezonu 2021/22) i PKO BP Ekstraklasa, którą do końca sezonu 2022/23 dzieli Canal+ i TVP. Publiczny nadawca prezentuje jeden mecz w kolejce.

