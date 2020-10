TVP wybrała mecz, który pokaże w 1. kolejce LM! Świetne wieści dla polskich kibiców

Niecałe dwa miesiące po finale ostatniego sezonu Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium wygrał z PSG, ruszy nowy sezon tych elitarnych rozgrywek. Pierwsza kolejka fazy grupowej rozpocznie się już we wtorek 20 października. Właśnie wtedy swoje mecze rozegrają m.in. Juventus, Borussia Dortmund, PSG czy FC Barcelona. Polscy kibice najbardziej będą jednak czekać na to, co wydarzy się w środę.

Wiadomo, jaki mecz Ligi Mistrzów pokaże TVP. Polscy kibice będą zadowoleni

W drugim dniu 1. kolejki swoje mecze rozegrają zespoły z Polakami w składzie - na boisko wybiegnie m.in. Grzegorz Krychowiak, którego Lokomotiw Moskwa zagra na wyjeździe z RB Salzburg. W hitowym starciu Bayern Monachium zmierzy się natomiast z Atletico Madryt. I to właśnie starcie zespołu Roberta Lewandowskiego z drużyną Diego Simeone zostanie pokazane w otwartej telewizji.

Transmisję kibice będą mogli obejrzeć na jednym z kanałów TVP. Mecz rozpocznie się o godz. 21:00. Komentować go będzie Dariusz Szpakowski.

