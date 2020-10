Ronaldo może opuścić hitowy mecz LM! Bezwzględny protokół medyczny UEFA

Cristiano Ronaldo jeszcze w poniedziałek wieczorem chwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem ze wspólnej kolacji z innymi piłkarzami, którzy przebywają na zgrupowaniu. We wtorek został jednak odesłany do domu. Portugalska federacja (FPF) poinformowała, że jego test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Pozostali piłkarze we wtorek przeszli badania, które dały wyniki negatywne. A sam Ronaldo czuje się dobrze i nie wykazuje żadnych objawów. Został już odesłany do domu i tam będzie się izolował.

We włoskich mediach natychmiast rozpoczęła się dyskusja, kiedy Portugalczyk będzie mógł powrócić do gry. Z pewnością Ronaldo opuści najbliższy mecz ligowy z Crotone, a także pierwszy mecz Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów. Co więcej, najprawdopodobniej nie będzie w stanie zagrać także 28 października w hicie grupy G - w spotkaniu z FC Barceloną. Protokół UEFA zakłada, że wystąpić mogą tylko ci piłkarze, którzy otrzymają potwierdzenie wyleczenie z koronawirusa nie później niż na siedem dni przez planowanym terminem meczu, a także dostarczą federacji całą historię medyczną.

I choć do spotkania pozostały jeszcze dwa tygodnie, czasu jest naprawdę mało. Juventus oczywiście liczy, że Ronaldo jak najszybciej otrzyma negatywny wynik testu i będzie mógł wrócić do gry, co powinno być możliwe w ciągu ok. dwóch tygodni. Dlatego wydaje się, że Portugalczyk będzie zdolny do występów właśnie po spotkaniu z FC Barceloną.

