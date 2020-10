Rafał Kurzawa rozwiązał kontrakt z klubem. Jest wolnym zawodnikiem

Rafał Kurzawa pod koniec stycznia został wypożyczony z Amiens do Esbjerga fB do końca sezonu 2019/20. W lecie powrócił do francuskiego zespołu, który w poprzednim, przerwanym sezonie z powodu pandemii koronawirusa, spadł do drugiej ligi. Amiens nie wiązało z nim żadnych nadziei i postanowiło ostatecznie rozwiązać umowę.

Kurzawa rozwiązał umowę z Amiens

Informację o odejściu Kurzawy z Amiens przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. - Rafał Kurzawa od wczoraj rozmawiał o rozwiązaniu umowy z Amienes. Dziś strony doszły do porozumienia. Polak jest wolnym zawodnikiem - napisał dziennikarz na Twitterze.

Kurzawa we francuskim zespole zagrał zaledwie 14 razy i raz trafił do siatki. W międzyczasie polski pomocnik był wypożyczany, najpierw do FC Midtjylland (od stycznia do czerwca 2019 roku), a następnie do Esbjerg fB (od stycznia do lipca 2020 roku). W lidze duńskiej w sumie zagrał w 19 meczach, zdobywając trzy bramki i notując pięć asyst. Obecnie Kurzawa jest wolnym zawodnikiem. Na razie jeszcze nie wiadomo, jaki obierze kierunek transferowy. Pomocnik może związać się z którymś z klubów ekstraklasy albo ponownie wyjechać za granicę, do MLS, Rosji lub na Bliski Wschód.

