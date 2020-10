Zaskakujące szczegóły niedoszłego transferu Depaya do Barcelony

Memphis Depay był jednym z głównych celów nowego trenera Barcelony Ronalda Koemana od czasu, gdy przybył na Camp Nou. Lyon też robił wszystko, aby Holender mógł opuścić Lyon. Prezes francuskiego klubu Jean-Michel Aulas obniżył cenę za swoją gwiazdę do 20 mln euro plus 5 mln zapisanych w bonusach, a mimo tego Barcelona nie była w stanie wydać takiej kwoty - możemy przeczytać na łamach "Daily Mail".

Transfer Depaya do Barcelony upadł. Wszystkie strony są niezadowolone

W tej chwili żadna ze stron nie może być zadowolona. Depay jest sfrustrowany tym, że nie udało mu się przejść do Barcelony. Wpływ na to miały nieudane negocjacje Ousmane'a Dembele z Manchesterem United. Francuz w przypadku odejścia zrobiłby miejsce dla Holendra. Lyon również wyraża swoje niezadowolenie, ponieważ Depay ma ważny kontrakt z klubem tylko do końca czerwca 2021 roku, więc już w styczniu 2021 roku będzie mógł negocjować przenosiny za darmo w czerwcu do dowolnego klubu, w przypadku gdy nie przedłuży kontraktu z Lyonem.

Lyon do tego stopnia był zdeterminowany, aby sprzedać Depaya, że wysłał Barcelonie niezbędne dokumenty, aby cała transakcja została dopięta w ostatnim dniu okna transferowego. W ostatniej chwili dyrektor sportowy francuskiego klubu, Juninho Pernambucano, ujawnił, że " jest możliwe, że przejdzie Holender do Barcelony, ale nie jest to pewne". Ostatecznie transakcja upadła.

Najbardziej niezadowolony może być Ronald Koeman, który doskonale zna Depaya z czasów, gdy prowadził reprezentację Holandii. W obecnym sezonie Lyon nie zagra w europejskich pucharach, więc 26-letniemu Holendrowi pozostaną występy tylko w Ligue 1 oraz w reprezentacji Holandii.

