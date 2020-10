Nowy piłkarz Barcelony o spotkaniu z Messim. "Nie mam pojęcia, co mi powiedział"

FC Barcelona podpisała kontrakt z Sergino Destem po zapłaceniu Ajaxowi 21 milionów euro plus pięć w bonusach w zeszłym tygodniu. 19-latek miał konkretną ofertę od Bayernu Monachium, ale ostatecznie wybrał Barcelonę, ponieważ chciał grać u boku Lionela Messiego. Holender podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 sezonu, a klauzula jego wykupu wynosi obecnie aż 400 milionów euro.

Prezentacja Sergino Desta w koszulce Barcelony odbyła się w piątek na Camp Nou. Podczas niej 19-latek się zestresował i kompletnie nie wychodziła mu żonglerka piłką. Już w niedzielę oficjalnie zadebiutował w niedzielę przeciwko Sevilli, zastępując Jordiego Albę w 75. minucie meczu zakończonego remisem 1:1.

Dest o kulisach pierwszego spotkania z Messim po meczu z Sevillą. "Dopóki będziemy się do siebie uśmiechać, wszystko będzie dobrze"

Młody Holender przyznał, że spotkanie się po raz pierwszy w jednej szatni z Leo Messim było dla niego niesamowitym przeżyciem. Nawet bariera komunikacyjna z gwiazdą katalońskiego klubu nie stanowiła dla Desta żadnego problemu. - Widziałem dzisiaj wszystkich, łącznie z Messim. Argentyńczyk nie mówi po angielsku, ale spotkanie z nim było czymś wyjątkowym. Jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia, co mi powiedział, ale dopóki obaj będziemy się do siebie uśmiechać, wszystko będzie dobrze - powiedział Dest po meczu z Sevillą, cytowany przez portal "AS".

- Wybrałem też Barcelonę, ponieważ występy w tym klubie zawsze były moim marzeniem. Moim ulubionym graczem, moim idolem w okresie dorastania był Ronaldinho, który stworzył własną historię w Barcelonie. Kiedy dowiedziałem się o zainteresowaniu ze strony Barcelony, była to łatwa decyzja - wyjaśnił Dest.

Dest jest wychowankiem Ajaksu. W pierwszej drużynie holenderskiego zespołu wystąpił łącznie w 37 meczach, w których strzelił 2 bramki i zanotował 6 asyst. We wrześniu ubiegłego roku zadebiutował także w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, którą sam wybrał, choć mógł występować w kadrze Holandii, gdyż urodził się w Almere, niedaleko Amsterdamu.

