Dwóch zawodników może odejść z Bayernu Monachium. To jeszcze nie koniec

W poniedziałek, 5 października, gdy kończyło się okno transferowe w Bundeslidze, Bayern Monachium dokonał trzech wzmocnień. Do drużyny dołączyli Bouna Sarr, Erik Maxim Choupo-Moting oraz wracający po dwóch latach Douglas Costa, który został wypożyczony do końca czerwca 2021 roku z Juventusu. Dla mistrza Niemiec to jednak nie koniec okna transferowego. Dwóch zawodników Bayernu może odejść do Holandii, a tam kończy się ono we wtorek o 23:59.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dla Bayernu strzelał Joshua Zirkzee [ELEVEN SPORTS]

Dwóch zawodników odejdzie z Bayernu do Holandii? PSV i Feyenoord zainteresowane wypożyczeniami

Magazyn "Kicker" informował niedawno, że Bayern nie chce mieć w kadrze na następne tygodnie Joshuy Zirkzee i Adriana Feina. Zawodnicy nie dostawaliby wielu szans, więc klub wolałby ich wysłać na wypożyczenie. Dziennikarze nie podawali konkretów w sprawie kierunku odejścia obu piłkarzy, ale w tym temacie uaktywniły się holenderskie media. Twierdziły, że Zirkzee i Fein mogą trafić do Feyenoordu Rotterdam albo PSV Eindhoven. Ostatecznie we wtorek dyrektor sportowy Feyenoordu, Frank Arnesen stwierdził, że klub nie planuje już żadnych ruchów, więc temat wypożyczeń jest możliwy jedynie w przypadku PSV. Wcześniej mówiło się także o klubach 2. Bundesligi w Niemczech, ale ten temat ostatecznie upadł.

Joshua Zirkzee stał się zawodnikiem pierwszej drużyny monachijczyków w lipcu tego roku. Do tej pory zagrał dla niej w 15 meczach, zdobył cztery gole i zaliczył jedną asystę. Natomiast Adrian Fein w lipcu wrócił do klubu z wypożyczenia do Hamburgera SV. Nie zdążył jeszcze zadebiutować w pierwszej drużynie Bayernu.

Przeczytaj także: