Jeden test od powrotu Jerzego Brzęczka! Najnowsze informacje ze zgrupowania kadry

Trener reprezentacji Polski przechodził izolację po ogłoszeniu, że został zakażony koronawirusem pod koniec września. Jego udział w zgrupowaniu kadry do tej pory był zagrożony. Sytuacja uległa jednak zmianie. - Jerzy Brzęczek wczoraj wieczorem uzyskał negatywny wynik testu na obecności wirusa SARS-CoV-2. Dziś rano badanie zostało powtórzone. W przypadku uzyskania kolejnego wyniku negatywnego selekcjoner dołączy do reprezentacji Polski przebywającej na zgrupowaniu w Sopocie - poinformował we wpisie na Twitterze Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

Jeszcze w niedzielnym programie Cafe Futbol prezes PZPN, Zbigniew Boniek mówił, że Brzęczka nie będzie na meczu z Finlandią. - Trener jest w domu. Kolejne badania wymazowe potwierdziły, że nadal jest zakażony koronawirusem - stwierdził Boniek.

Pod nieobecność selekcjonera kadrę miał poprowadzić jego asystent Tomasz Mazurkiewicz. To on do tej pory koordynował także całe, rozpoczęte w poniedziałek zgrupowanie. - Do tej pory samodzielnie prowadził drużyny z 3. czy 4. ligi. Asystentem Jerzego Brzęczka jest jednak od sześciu lat, a zna się z nim ponad trzy dekady. Z powodu koronawirusa selekcjonera, najbliższy mecz reprezentacji może poprowadzić Tomasz Mazurkiewicz. "Jest lojalny, Brzęczek mu ufa" - słyszymy, kiedy pytamy o człowieka, na którego mogę być skierowane w środę oczy całej piłkarskiej Polski - pisał o Mazurkiewiczu dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski.

7 października Polska zagra towarzyski mecz z Finlandią. 11 października zmierzy się z Włochami w Lidze Narodów, a 14 października podejmie Bośnię i Hercegowinę.

