Oficjalnie: Edinson Cavani podpisał kontrakt z nowym klubem. Hit w Premier League

Cavani to trzeci z transferów, które Manchester United sfinalizował w ostatni dzień okna transferowego. Poza Urugwajczykiem do klubu dołączyli także piłkarz Atalanty Amad Diallo oraz Alex Telles z FC Porto. 33-letni napastnik podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2022 roku.

Oficjalnie: Cavani zawodnikiem Manchesteru United. Zarobi 10 milionów euro za sezon

Zawodnik będzie zarabiał 10 milionów euro za sezon, a Anglicy muszą być zadowoleni ze sposobu, w jaki udało im się sprowadzić go do klubu. Od końca czerwca pozostawał wolnym zawodnikiem, bo umowy z nim nie przedłużył poprzedni klub - Paris Saint-Germain.

- Rozmawiałem z trenerem i to spowodowało, że moja chęć dołączenia do drużyny zdecydowanie wzrosła - powiedział Cavani cytowany przez klubowe media społecznościowe. To o tyle ciekawe zdanie, że po ostatnim blamażu w lidze - przegranej 1:6 z Tottenhamem - mówi się, że Ole Gunnar Solskjaer może zostać wkrótce zwolniony z Manchesteru United.

W poprzednim sezonie Edinson Cavani wystąpił w 22 meczach, w których strzelił siedem goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie dla PSG rozegrał ponad 300 spotkań oraz strzelił 200 goli. Wcześniej grał także dla Napoli oraz Palermo. Do tej pory wystąpił w 116 meczach w reprezentacji Urugwaju, dla któej zdobył 50 goli.

