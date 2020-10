"Spełniam marzenia". Bouna Sarr dołączył do Bayernu w ostatnim dniu okienka transferowego

10 mln euro. Tyle za Bouna Sarra zapłacił Bayern Monachium. - To dynamiczny prawy obrońca, który bardzo pasuje do naszej taktyki. Pomoże nam na ważnej pozycji. Mając 28 lat, wnosi tam stabilność i doświadczenie. Ale wierzymy także, że będzie u nas się dalej rozwijał - powiedział Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu.

Bouna Sarr po transferze do Bayernu: Spełniam właśnie swoje marzenia

Sarr związał się z Bayernem kontraktem do czerwca 2024 roku. - Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do tak wspaniałego klubu. Spełniam właśnie swoje marzenia. I mogę zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie kontynuować serię sukcesów - powiedział 28-latek w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Sarr piłkarzem Olympique Marsylia był od lata 2015 roku. Trafił tam z FC Metz. Karierę rozpoczynał w FC Gerland, niedaleko swojego rodzinnego Lyonu. Jest trzecim nabytkiem Bayernu w ostatnim dniu okna transferowego. Wcześniej niemiecki klub poinformował, że wypożyczył na rok z Juventusu Douglasa Costę oraz podpisał kontrakt z Erikiem Maximem Choupo-Motingiem, który wcześniej występował w Paris Saint-Germain.

