Oficjalnie: Dwóch nowych piłkarzy w PSG. Wypożyczenia na koniec okna

W niedzielę wieczorem PSG potwierdziło transfer Moise'a Keana. Włoch został wypożyczony do francuskiej drużyny z Evertonu do końca czerwca 2021 roku. Napastnik trafił do klubu Premier League za 27,5 miliona euro z Juventusu w sierpniu 2019 roku, ale na ten sezon nie mieścił się w planach trenera Carlo Ancelottiego.

PSG potrzebowało natomiast wartościowego zastępcy Kyliana Mbappe. We wrześniu wygasł kontrakt jednego z najczęstszych zmienników Francuza, Erika Maxima Choupo-Motinga, który ma zostać zawodnikiem Bayernu Monachium.

Kean i Pereira zagrają w Paris Saint-Germain. Dwa wypożyczenia na koniec okienka

Drugim z ogłoszonych transferów do drużyny Thomasa Tuchela jest Danilo Pereira. Portugalczyk został wypożyczony z FC Porto, w którym grał od lipca 2015 roku. Rozegrał dla klubu 202 spotkania, w których zdobył dziewiętnaście goli i zaliczył osiem asyst. Wcześniej był także zawodnikiem Maritimo, Parmy czy Arisu Saloniki.

PSG po sześciu spotkaniach ligowych ma 12 punktów i jest na szóstej pozycji w tabeli Ligue 1. W najbliższym meczu drużyna z Paryża zagra z Nimes na wyjeździe. W losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów PSG trafiło na Basaksehir, RB Lipsk i Manchester United, z którym rozegra pierwsze spotkanie.

