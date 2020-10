Brutalny faul na Klimali. Polak natychmiast wstał i strzelił pięknego gola! [WIDEO]

W niedzielę Celtic Glasgow zaliczył ósme zwycięstwo z rzędu w szkockiej Premiership. Patryk Klimala pojawił się na murawie dopiero w 59. minucie, jednak to nie przeszkodziło mu we wpisaniu się na listę strzelców. W 93. minucie mimo brutalnego wślizgu obrońcy, Polak ustalił wynik spotkania na 2:0, strzelając swojego trzeciego gola w bieżącym sezonie ligi szkockiej. Po wykończeniu akcji sędzia ukarał Liama Gordona za to wejście żółtą kartką.

Patryk Klimala z kolejnym golem w szkockiej Premiership. Trzecie trafienie w obecnym sezonie

Patryk Klimala strzelał już gole dla Celticu, jednak miało to miejsce w przedsezonowych meczach towarzyskich. W lipcu 22-latek trafiał w spotkaniach przeciwko OCG Nice (1:1) oraz dwukrotnie pokonał bramkarza Hibernian FC (3:1). Łącznie w sezonie 2020/21 były napastnik Jagiellonii strzelił trzy gole.

Patryk Klimala dołączył do Celticu Glasgow w zimowym okienku transferowym za blisko 5 mln euro. Polski napastnik podpisał ze szkockim klubem kontrakt na 4,5 roku. Wcześniej piłkarz występował m.in. w Jagiellonii Białystok czy Wigrach Suwałki. W Ekstraklasie rozegrał 42 mecze, w których strzelił 8 goli oraz zanotował dwie asysty.

Celtic Glasgow zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli ligi szkockiej. W ostatnim czasie ekipa Neila Lennona zakwalifikowała się także do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie zespół Polaka zmierzy się ze Spartą Praga, LOSC Lille oraz AC Milanem. W następnym meczu zmierzy się z obecnym liderem Premiership - Rangers FC.