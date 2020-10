Światowe media oceniły wybór Lewandowskiego na piłkarza roku UEFA. "Wielki zaszczyt"

W czwartek poznaliśmy najlepszych zawodników w poprzednim sezonie, a także rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Zespół Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Atletico Madryt, RB Salzburg oraz Lokomotiwem Moskwa, czyli drużyną Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. To był szczególny dzień dla Lewandowskiego, bo został wybrany najlepszym piłkarzem minionego sezonu LM. Nie było żadnego zaskoczenia w decyzji 80 trenerów, pracujących we wszystkich klubach, które rywalizowały w europejskich pucharach, a także 55 dziennikarzy, bo Lewandowski w minionym sezonie strzelił 55 goli i miał 10 asyst w 47 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Mila pyta Peszkę: Dlaczego tak mało osób wie, że masz złote serce?

- To niesamowite uczucie. Ciężko na to pracowałem. Dziękuję wszystkim zawodnikom Bayernu, a także całemu sztabowi szkoleniowemu. Dziękuję też rodzinie, która mnie mocno wspierała. Jako dziecko marzyłem o grze na największych stadionach. Teraz to się spełnia. Czuję się zaszczycony - powiedział Lewandowski. Gwiazdor Bayernu został także wybrany najlepszym napastnikiem minionego sezonu LM.

Światowe media o wyborze Lewandowskiego na piłkarza roku UEFA. "Teraz to ma"

Zagraniczne media poświęciły Polakowi sporo miejsca i szeroko komentowały zgarnięcie przez Lewego nagrody dla najlepszego piłkarza roku UEFA. "Kicker" zwrócił uwagę, że "Lewandowski został po raz pierwszy piłkarzem roku w Europie". - Ten "potrójny dublet" po prostu musiał mieć konsekwencje. Lewandowski nie tylko wygrał mistrzostwa, Puchar DFB i Ligę Mistrzów w sezonie 2019/20, ale był także najlepszym strzelcem we wszystkich trzech rozgrywkach - jako pierwszy zawodnik w historii - napisał niemiecki dziennik. - W 2013 roku Franck Ribery był ostatnim graczem z Bundesligi który został uznany za europejskiego piłkarza roku - dodał "Kicker".

Z kolei "Bild" podsumował nagrodę dla Polaka, dając wymowny śródtytuł: "Teraz to ma". - Wybór nie jest wielkim zaskoczeniem. Do tej pory napastnik został "tylko" ośmiokrotnie wybrany Piłkarzem Roku w Polsce, co jest krajowym rekordem. Teraz Polak ma najważniejszy indywidualny tytuł najlepszego piłkarza w Europie - możemy dalej przeczytać w relacji niemieckiego tabloidu.

Portal sportschau.de wskazał, że to: "Wielki zaszczyt dla Roberta Lewandowskiego: napastnika Bayernu, który został wybrany Piłkarzem Roku w Europie przez UEFA". Serwis goal.com. wskazał, że "Lewandowski został piłkarzem roku UEFA, a Bayern zdominował plebiscyt". Natomiast "Mundo Deportivo" również nie przeszło obojętnie obok wielkiego wyróżnienia dla Polaka. - Zgodnie z oczekiwaniami po wspaniałym sezonie, Robert Lewandowski został w czwartek wyróżniony przez UEFA jako najlepszy napastnik sezonu. Jego 15 bramek w Lidze Mistrzów i fakt, że wygrał ją z Bayernem Monachium, sugerowały, że tak będzie - napisał dziennikarz Javier Alfaro.

"Brak Euro 2020 być może nieco mu pomógł"

- Brak Euro 2020 być może nieco mu pomógł. W piłce klubowej w 2020 roku rzeczywiście trudno było wskazać człowieka, który bardziej wspierał swoją drużynę niż on. Robert Lewandowski, do najcenniejszych trofeów z Bayernem dołożył to indywidualne. Zdeklasował konkurencję i został Piłkarzem Roku UEFA, choć wygrał je w czasach szczególnych - pisał w swoim tekście Kacper Sosnowski.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: