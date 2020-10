Boniek gratuluje Lewandowskiemu i wbija szpilę! "Aleś pan złośliwy", "pogódź się z tym"

Robert Lewandowski, podczas gali UEFA, otrzymał nagrody dla najlepszego piłkarza roku i najlepszego napastnika sezonu 2019/2020. Ale gdy spojrzymy na statystyki Polaka, to zrozumiemy, że jurorzy nie mogli podjąć innej decyzji. 55 goli i 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i Puchar Niemiec, wygrana Liga Mistrzów i tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Lewandowskiego w ubiegłym sezonie. Eksperci i kibice skomentowali wyniki gali UEFA. Mateusz Święcicki z Eleven Sprots porównał reprezentanta Polski do Adama Małysza.

Lewandowski otrzymał także nagrodę dla najlepszego napastnika sezonu, w której pokonał nominowanych Neymara i Mbappe. Bayern Monachium sięgnął łącznie po nagrody w pięciu kategoriach - oprócz Lewandowskiego nagrodzono także Manuela Neuera (najlepszy bramkarz), Joshuę Kimmicha (najlepszy obrońca) i Hansiego Flicka (najlepszy trener)

"Lewandowski deklasuje, ale czy kogoś to jeszcze dziwi?"

Robert Lewandowski, odbierając nagrodę dla Najlepszego Piłkarza Roku, zdeklasował swoich rywali. Polak otrzymał 477 punktów, wyprzedzając drugiego Kevina De Bruyne o blisko 400 punktów. Co więcej, wszyscy pozostali zawodnicy, którzy znaleźli się w czołowej "10", zdobyli łącznie "tylko" 420 punktów. Podobnie w klasyfikacji Najlepszego Napastnika Sezonu, gdzie Lewandowski o blisko 300 punktów wyprzedził Kyliana Mbappe.

Gratulacje Lewandowskiemu złożył także Adam Kownacki, najlepszy polski pięściarz wagi ciężkiej.

Zbigniew Boniek gratuluje Lewandowskiemu i... Kucharskiemu

Ciepłe słowa przesyłają Lewandowskiemu także najważniejsze osoby z PZPN-u. W ciekawy sposób zrobił to Zbigniew Boniek, który stwierdził, że sukces napastnika Bayernu jest również sukcesem Cezarego Kucharskiego - czyli byłego menedżera piłkarza, z którym jest teraz skonfliktowany, o czym więcej pisaliśmy tutaj >> "Aleś pan złośliwy", "pogódź się z tym nie jesteś najlepszym polskim sportowcem", "przestań", "serio trzeba wbijać szpilkę panie Prezesie w tak doniosłym dniu?" - pisali w odpowiedziach internauci.

Nie zabrakło też przeróbek zdjęć. Na tym poniższym widzimy Roberta Lewadnowskiego i Mariusza Pudzianowskiego jako jedną osobę. Ba, trzyma nawet pas mistrzowski UFC, który wygrał Jan Błachowicz.

Jest i zdjecie, które wrzuciło oficjalne konto Bayernu.

