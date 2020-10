Robert Lewandowski skomentował nagrodę piłkarza roku UEFA

W czwartek poznaliśmy najlepszych zawodników w poprzednim sezonie, a także rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Zespół Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Atletico Madryt, RB Salzburg oraz Lokomotiwem Moskwa, czyli drużyną Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. To był szczególny dzień dla Lewandowskiego, bo został wybrany najlepszym piłkarzem minionego sezonu LM. Nie było żadnego zaskoczenia w decyzji 80 trenerów, pracujących we wszystkich klubach, które rywalizowały w europejskich pucharach, a także 55 dziennikarzy, bo Lewandowski w minionym sezonie strzelił 55 goli i miał 10 asyst w 47 meczach.

- To niesamowite uczucie. Ciężko na to pracowałem. Dziękuję wszystkim zawodnikom Bayernu, a także całemu sztabowi szkoleniowemu. Dziękuję też rodzinie, która mnie mocno wspierała. Jako dziecko marzyłem o grze na największych stadionach. Teraz to się spełnia. Czuję się zaszczycony - powiedział Lewandowski. Gwiazdor Bayernu został także wybrany najlepszym napastnikiem minionego sezonu LM

Lewandowski o najpiękniejszej bramce i najlepszym momencie minionego sezonu LM:

Ciężko dokładnie wybrać najlepszy moment czy bramkę. Myślę, że finał Ligi Mistrzów i droga do niego, to były najbardziej wyjątkowe chwile. Mecz z Tottenhamem, czy cztery bramki z Crveną Zvezdą w 16 minut, to także były świetne momenty. Dla mnie jednak najważniejsza była pomoc całej drużynie. Robię zawsze, co tylko mogę, aby pomóc swojej drużynie

Lewandowski o wygraniu LM:

Ten puchar miał dla mnie ogromne znaczenie. Kilkukrotnie przegraliśmy w półfinale czy finale, ale nigdy nie przestałem marzyć o wygranej. Co roku liczyłem, że się uda. To było moje marzenie od dziecka i teraz znam już to uczucie. Myślę, że cały sezon był dla nas, dla Bayernu, bardzo szczęśliwy

Lewandowski o tanecznych umiejętnościach, które pokazuje w mediach społecznościowych:

Lubię tańczyć, ale nie jest w tym super. Czas pandemii pozwolił trochę poprawić swoje umiejętności. Moi najbliżsi namówili mnie, by pokazać kilka swoich ruchów w tańcu i nie pokazywać się tylko na boisku.

Pierwsze mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 20 i 21 października. Kolejne spotkania zostaną rozegrane 27 i 28 października, 3 i 4 listopada, 24 i 25 listopada, 1 i 2 grudnia oraz 8 i 9 grudnia 2020 roku. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a trzecie zagrają na wiosnę w 1/16 finału Ligi Europy. Finał LM odbędzie się 29 maja na stadionie olimpijskim w Stambule.

