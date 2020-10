Poznaliśmy grupy Ligi Mistrzów! Bayern kontra Atletico, PSG w grupie śmierci, Ronaldo kontra Messi

W grupie H zagrają PSG, Manchester United, RB Lipsk oraz Basaksehirem. PSG i Lipsk grały ze sobą w półfinale minionej edycji, gdzie zdecydowanie lepsi okazali się mistrzowie Francji (wygrali 3:0), którzy jednak przegrali w finale z Bayernem Monachium 0:1. Zespół Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Atletico Madryt, RB Salzburg oraz Lokomotiwem Moskwa, czyli ekipą Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa.

Co ciekawe, Juventus zagra z FC Barceloną, co oznacza, że kibiców czeka starcie Cristiano Ronaldo z Lionelem Messim. Wydaje się, że to te dwie drużyny awansują do fazy pucharowej, a o trzecie miejsce powalczą Dynamo Kijów Tomasza Kędziory z powracającym do LM po 25 latach Ferencvarosem. Bardzo ciekawie zapowiada się grupa D, gdzie zagra kilka drużyn znanych z ofensywnego stylu to gry: to Liverpool (triumfator z 2019 roku), Ajax (półfinalista z 2019 roku), Atalanta (rewelacja minionej edycji, odpadła w 1/4 z PSG) oraz debiutujący w LM Midtjylland.

Wszystkie grupy Ligi Mistrzów sezonu 2020/21:

Grupa A: Bayern Monachium, Atletico Madryt, Salzburg, Lokomotiw Moskwa

Bayern Monachium, Atletico Madryt, Salzburg, Lokomotiw Moskwa Grupa B: Real Madryt, Szachtar Donieck, Inter, Borussia Moenchengladbach

Real Madryt, Szachtar Donieck, Inter, Borussia Moenchengladbach Grupa C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique Marsylia

FC Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique Marsylia Grupa D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland Grupa E: Sevilla, Chelsea, FK Krasnodar, Rennes

Sevilla, Chelsea, FK Krasnodar, Rennes Grupa F: Zenit Sankt-Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

Zenit Sankt-Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge Grupa G: Juventus, FC Barcelona, Dynamo Kijów, Ferencvaros

Juventus, FC Barcelona, Dynamo Kijów, Ferencvaros Grupa H: PSG, Manchester United, RB Lipsk, Basaksehir

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 20 i 21 października. Kolejne spotkania zostaną rozegrane 27 i 28 października, 3 i 4 listopada, 24 i 25 listopada, 1 i 2 grudnia oraz 8 i 9 grudnia 2020 roku. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a trzecie zagrają na wiosnę w 1/16 finału Ligi Europy. Finał LM odbędzie się 29 maja na stadionie olimpijskim w Stambule.

