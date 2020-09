Poznaliśmy podział na koszyki Ligi Mistrzów! Losowanie już w czwartek

We wtorek Dynamo Kijów, Ferencvaros i Olympiakos. W środę Red Bull Salzburg, FC Midtjylland i FK Krasnodar. To ostatnie drużyny, które awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Losowanie grup odbędzie się w czwartek tradycyjnie w szwajcarskim Nyonie. Już teraz poznaliśmy jednak podział na koszyki.

Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów

Koszyk 1.

Bayern (zwycięzca poprzedniej LM)

Sevilla (zwycięzca Ligi Europy)

Real Madryt

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit Petersburg

FC Porto

Koszyk 2.

FC Barcelona

Atletico Madryt

Manchester City

Manchester United

Szachtar Donieck

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax Amsterdam

Koszyk 3.

Dynamo Kijów

Red Bull Salzburg

RB Lipsk

Inter

Olympiakos

Lazio

FK Krasnodar

Atalanta

Koszyk 4.

Lokomotiw Moskwa

Olympique Marsylia

Club Brugge

Borussia Monchengladbach

Istanbul Basaksehir

FC Midtjylland

Stade Rennes

Ferencvaros

Faza grupowa rozpocznie się 20 i 21 października i będzie rozgrywana przez sześć tygodni - do 9 grudnia. Finał odbędzie się 29 maja na Ataturk Olympic Stadium w Stambule. Losowanie fazy grupowej LM zaplanowano w czwartek o 18. Podczas ceremonii UEFA wybierze też piłkarza roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Robert Lewandowski.

