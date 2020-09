Krasnodar bliżej fazy grupowej Ligi Mistrzów. Karol Świderski bez kontaktu z piłką

W Krasnodarze ciekawie było od samego początku. Już w 6. minucie goście z Grecji wykonywali rzut karny po zagraniu piłki ręką przez obrońcę gospodarzy. Kapitan Dimitrios Pelkas zmarnował jedenastkę. Dobrze wyczuł go bramkarz Krasnodaru, Matvey Safonov, który odbił piłkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Poważny problem Linettego w kadrze. "Jeden z pierwszych, któremu kupujesz bilet na turniej"

Świderski zagrał w końcówce

Goście po tamtej sytuacji trochę przygaśli. Wiatru nabrali zaś zawodnicy gospodarzy. Stworzyli sobie kilka niezłych sytuacji, ale żadnej z nich nie wykorzystali. To się zemściło w 32. minucie. Wówczas to Pelkas efektownym strzałem pokonał bramkarza Krasnodaru. Gospodarze odpowiedzieli siedem minut później. Gola na remis strzelił Viktor Claesson. Do przerwy 1:1.

W drugiej połowie gospodarze dominowali. Efektem był gol Remy'ego Cabelli w 70. minucie. Goście próbowali wyrównać, ale nie starczyło im czasu. Karol Świderski grał od 84. minuty. Nie miał ani jednego kontaktu z piłką.

W pozostałych wtorkowych meczach 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów Maccabi przegrało z Salzburgiem 1:2, a Slavia zremisowała u siebie bezbramkowo z FC Midtjylland. W środę pozostałe spotkania ostatniej rundy eliminacyjnej LM: Gent - Dynamo Kijów, Molde - Ferencvárosi i Olympiakos - Omonia. W przeciwieństwie do poprzednich rund, w tej rozegrane zostaną także rewanże (29-30 września).

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: