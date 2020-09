Robert Lewandowski nominowany przez UEFA! Wielkie osiągnięcie o krok

Bayern Monachium pokonał w finale Ligi Mistrzów Paris Saint Germain 1:0, a spotkanie półfinałowe z Barceloną (8:2) też przejdzie do historii, więc nie można się dziwić, że to piłkarze Hansa Flicka zdominowali to zestawienia. UEFA wyróżniła 12 piłkarzy, a aż 8 z nich to zawodnicy Bawarczyków. Jurorami byli trenerzy wszystkich klubów, które brały udział w LM w minionym sezonie oraz 55 dziennikarzy wybieranych przez grupę ESM (europejskie stowarzyszenie mediów). Szkoleniowcy nie mogli głosować na piłkarzy z własnych drużyń. Każdy juror musiał wybrać po trzech piłkarzy na każdą pozycję. Umieszczony zawodnik na pierwszym miejscu otrzymywał trzy punkty, zaś drugi dwa, a trzeci jeden.

Nominowani piłkarze przez UEFA:

Bramkarze:

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern)

Jan Oblak (Atlético Madrid)

Obrońcy:

David Alaba (Bayern)

Alphonso Davies (Bayern)

Joshua Kimmich (Bayern)

Pomocnicy:

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Thomas Müller (Bayern)

Thiago Alcántara (Bayern)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski ma za sobą perfekcyjny sezon. Bayern zdobył potrójną koronę, a kapitan reprezentacji Polski był królem strzelców wszystkich rozgrywek, w których brał udział. Wiele wskazuje, że Lewy nie tylko zostanie najlepszym napastnikiem minionego sezonu w LM, ale także najlepszym graczem rozgrywek. W zeszłym roku obie te nagrody zdobył Lionel Messi.

