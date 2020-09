Historyczny sukces zespołu Henninga Berga! "Działy się niesamowite rzeczy. Byli lepsi od Legii"

Zobacz wideo Brzęczek miał odmłodzić kadrę? Boniek: To nie był jego cel

- Cypryjczycy nie byli faworytem w tym meczu i przebieg spotkania to potwierdzał. Goście z Belgradu częściej strzelali na bramkę rywali, przeprowadzili też więcej groźnych akcji, ale to gospodarze byli bardziej skuteczni i mieli więcej szczęścia - pisał Michał Kiedrowski w swoim tekście. O awansie do IV rundy kwalifikacji LM zadecydował konkurs rzutów karnych, w którym piłkarze z Cypru nie pomylili się ani razu, natomiast w zespole rywali jedenastek nie wykorzystali Diego Falcinelli i Milos Degenek.

Dla cypryjskiego zespołu awans do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów jest sporym sukcesem. Wcześniej Omonia Nikozja wyeliminowała Legię Warszawa, wygrywając na Łazienkowskiej 2:0 po dogrywce. W I rundzie również potrzebowała 120 minut, aby pokonać 1:0 Ararat z Armenii.

Zespół Henninga Berga zagra co najmniej w fazie grupowej Ligi Europy. Historyczny sukces

Jednym z ojców awansu Cypryjczyków do decydującej rundy eliminacji LM jest Henning Berg, były szkoleniowiec Legii Warszawa, który w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił kulisy świętowania zespołu po wyeliminowaniu Crvenej Zvezdy Belgrad. - Ale... wczoraj świętowanie było, oj było. W sumie to działy się niesamowite rzeczy, jak po zdobyciu mistrzostwa Polski z Legią. Wprawdzie graliśmy przy pustych trybunach, ale fani zgromadzili się pod obiektem. Szczerze mówiąc, mieliśmy problem z tym, żeby wydostać się ze stadionu. Pojechaliśmy autokarem do miasta i tam cieszyliśmy się z naszymi fanami. To znaczy: nie chodziło tylko o wygraną nad Crveną Zvezdą. Kilka miesięcy temu, przez to, że wirus przerwał ligę, która później nie została dokończona, nie było okazji do fety. Teraz jednak odrobiliśmy to z nawiązką - powiedział norweski trener Omonii.

- Podstawowy cel, czyli faza grupowa Ligi Europy, po raz pierwszy w historii klubu, została już osiągnięta, ale chcemy podnieść sobie poprzeczkę, nie mamy nic do stracenia. Choć wiemy, że skala trudności rośnie. Crvena Zvezda była lepsza od Legii, a Olympiakos jest lepszy od Crvenej Zvezdy. Ale spróbujemy - dodał Berg.

W play-offach Omonia zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Pierwszy mecz w Grecji 23 września, a rewanż w Nikozji 29 września.

