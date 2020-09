Sensacja w LM. Potentat nie awansował po raz pierwszy od 11 lat. "Katastrofa"

Od początku spotkania było widać, że Benfica chce zrobić wszystko, co możliwe, aby wywalczyć awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tworzyła kolejne okazje, jednak piłka albo trafiała w słupek, albo minimalnie mijała bramkę Zivko Zivkovicia. Ostatecznie do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Po przerwie znakomitą okazję miał Everton, jednak jego strzał kapitalnie obronił Zivković. Chwilę później niespodziewanie na prowadzenie wyszli gospodarze, za sprawą bramki Dimitrisa Giannoulisa.

Niespełna kwadrans później Andrij Zivković otrzymał piłkę na prawym skrzydle, minął rywala i uderzył z linii pola karnego, zaskakując Odisseasa Vlachodimosa. Benfica zdołała w doliczonym czasie gry odpowiedzieć jedynie bramką Rafy Silvy.

Benfica odpadła z kwalifikacji Ligi Mistrzów! Portugalskie media grzmią

Na niespodziewaną porażkę Benfiki, która latem wydała niemal 80 mln euro na nowych zawodników, bardzo negatywnie zareagowały portugalskie media. - Katastrofa dla Benfiki. Jorge Jesus, 80 mln euro inwestycji, wielkie ambicje związane z Ligą Mistrzów i... porażka na pierwszej przeszkodzie. Samobój Jana Vertonghena [gol, którego ostatecznie zaliczono na konto Giannoulisa - red.] i bramka Zivkovicia [latem Benfica oddała go za darmo do PAOK-u - red.] - napisał na Twitterze Tom Kundert, dziennikarz PortuGOAL.

- To niewiarygodne, jak PAOK ośmieszył drużynę Jorge Jesusa w eliminacjach - dodał Victor Canedo z globoesporte.com.

Benfica nie zagra w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od sezonu 2009/10

Twitterowy profil bet365 wymienił natomiast listę argumentów, które w pojedynku z rywalami z Grecji stawiały ją w roli faworyta:

Benfica wygrała ligę portugalską rekordowe 37 razy

Benfica awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów co roku przez ostatnich 10 lat

Klub wydał 72 mln funtów na letnie transfery, dodatkowo pozwalając odejść Andrijowi Zivkoviciowi za darmo

- Odpadnięcie z kwalifikacji Ligi Mistrzów oznacza stratę 50 mln euro, które trzeba dodać do 80 mln euro wydanych na transfery - napisał Antonio Tadela, portugalski dziennikarz mający własny portal internetowy.

Porażkę Benfiki komentują nie tylko portugalskie media. Zaskoczeni są dziennikarze z całego świata. - Benfica miała ambitny projekt, ale już na początku wypadła z drogi - czytamy na łamach brazylijskiego Esporte Interativo. - Fani, którzy po kryzysowym sezonie marzyli o powrocie Jorge Jesusa, we wtorek musieli być rozczarowani - dodali dziennikarze "L'Equipe". - W pamiętną europejską noc PAOK pokonał Benfikę (2:1). Świetna druga połowa podcięła skrzydła Portugalczykom - podsumowali greccy dziennikarze Novasports.

