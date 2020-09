Sensacja w el. Ligi Mistrzów! Benfica wyeliminowana przez klub Polaka

Od początku spotkania było widać, że Benfica chce zrobić wszystko, co możliwe, aby wywalczyć awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tworzyła kolejne okazje, jednak piłka albo trafiała w słupek, albo minimalnie mijała bramkę Zivkovicia. Ostatecznie do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Po przerwie znakomitą okazję miał Everton, jednak jego strzał kapitalnie obronił Zivković. Chwilę później niespodziewanie na prowadzenie wyszli gospodarze, za sprawą bramki Giannoulisa. Niespełna kwadrans później Zivković otrzymał piłkę na prawym skrzydle, minął rywala i uderzył z linii pola karnego, zaskakując Vlachodimosa. Benfica zdołała w doliczonym czasie gry odpowiedzieć jedynie bramką Silvy. W 70. minucie na boisku pojawił się Karol Świderski.

Tomasz Kędziora z asystą

Dynamo Kijów niespodziewanie pokonało AZ Alkmaar 2:0. W końcówce spotkania Kędziora dośrodkował piłkę z prawego skrzydła, fatalny błąd popełnił bramkarz AZ, Bizot, który nie zdołał wybić piłki. Ta spadła pod nogi Shaparenki, który skierował ją do siatki. Wcześniej wynik otworzył Rodrigues.

Komplet wtorkowych wyników el. Ligi Mistrzów:

Dynamo Kijów - AZ Alkmaar 2:0

- AZ Alkmaar 2:0 PAOK - Benfica 2:1

- Benfica 2:1 Gent - Rapid Wiedeń 2:1

