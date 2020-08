Najlepszy strzelec w historii LM pominięty w drużynie sezonu. Dominacja Bayernu

Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atletico), Anthony Lopes (Lyon), czyli trzech bramkarzy. Alphonso Davies (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Virgil van Dijk (Liverpool), Dayot Upamecano, Angelino (obaj RB Lipsk), David Alaba (Bayern), czyli sześciu obrońców. Thiago Alcantara (Bayern), Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Lyon), Leon Goretzka (Bayern), Marcel Sabitzer (RB Lipsk), Marquinhos (PSG), Alejandro Gomez (Atalanta), Thomas Mueller (Bayern), czyli ośmiu pomocników. I sześciu napastników: Robert Lewandowski (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Kylian Mbappe (PSG), Neymar (PSG), Lionel Messi (FC Barcelona), Raheem Sterling (Manchester City).

UEFA wybrała drużynę sezonu

UEFA wybrała drużynę sezonu Ligi Mistrzów. 23-osobowy skład oczywiście zdominowali piłkarze Bayernu, którzy wygrali rozgrywki. Jest ich dziewięciu. Pozostali zawodnicy - nie licząc Virgila van Dijka z Liverpoolu - dotarli ze swoimi drużynami przynajmniej do ćwierćfinałów, czyli do turnieju Final 8 w Lizbonie. A to oznacza jedno: w składzie nie znalazła się wielka gwiazda tych rozgrywek i najlepszy strzelec w historii - Cristiano Ronaldo, który odpadł z Juventusem w 1/8 finału.

Juventus odpadł w tym sezonie LM w 1/8 finale po dwumeczu z Olympique Lyon (0:1 na wyjeździe, 2:1 u siebie). Na pocieszenie dla Ronaldo jego bramka z drugiego spotkania z Lyonem została przez kibiców wybrana najładniejszą minionego sezonu LM.

Najlepszą drużynę LM wybierało ośmiu obserwatorów UEFA: Packie Bonner, Cosmin Contra, Aitor Karanka, Roberto Martinez, Gines Melendez, Phil Neville, Willi Ruttensteiner i Gareth Southgate.

