Lewandowski skomentował chaos ws. Leo Messiego. "Nie będę miał przed nim większych obaw niż miałem dotychczas"

Coraz więcej źródeł informuje, że transfer Leo Messiego do Manchesteru City jest już w zasadzie przesądzony. - To jest bardzo ryzykowny krok. Trudno mi oceniać jego motywacje, nawet nie jestem pewien, czy rzeczywiście odejdzie - powiedział Robert Lewandowski, który w piątek spotkał się z polskimi dziennikarzami.

Robert Lewandowski o zwycięstwie z Barceloną

Messi decyzję o opuszczeniu Camp Nou miał podjąć po niedawnym blamażu Barcelony w Lidze Mistrzów, w której Bayern rozgromił w ćwierćfinale wicemistrzów Hiszpanii 8:2. - Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Nie było może zaskoczenia zwycięstwem, bo my naprawdę wiedzieliśmy, że pokonamy Barcelonę. Pojawiały się głosy, że 5:1, że to w tym kierunku pójdzie. Gdy mnie Serge Gnabry i Joshua Kimmich zapytali przed Barceloną, czy uważam że wygramy nie tylko z nią, ale i w całym turnieju, to powiedziałem: tak, wygramy. Nasza pewność siebie była ogromna. Tylko nie mylmy jej z arogancją. To była pewność siebie. Pewność, że jeśli zrobimy wszystko dobrze, to ten puchar na pewno będzie nasz. Więc spodziewaliśmy się wygranej. Ale jednak styl i rozmiary zwycięstwa były imponujące - przyznał Lewandowski.

Lewandowski o Messim: To ryzyko odchodzić z drużyny, w którą się było tak wrośniętym

Kontrakt Messiego z Barceloną ważny jest do czerwca 2021 roku, ale piłkarz uważa, że może już teraz odejść z niej za darmo. Zdaniem mediów nikt w klubie nie zamierza mu tego ułatwiać, ale Messi uważa, że ma do tego pełne prawo. I powołuje się na klauzulę w umowie, która dawała mu taki przywilej w trzecim roku przedłużonego w 2017 roku kontraktu. Według Barcelony ten przywilej stracił ważność 10 czerwca. Innego zdania jest jednak Messi, który twierdzi, że pandemia koronawirusa i wydłużenie sezonu w Hiszpanii sprawiło, że może jednostronnie rozwiązać kontrakt z klubem do 31 sierpnia.

Messi z Barceloną, do której trafił w 2001 roku w wieku 14 lat, wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do wygrania. 10 razy mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie krajowy puchar i cztery razy Ligę Mistrzów. W tym sezonie nie sięgnął jednak po żadne trofeum. To pierwszy taki sezon dla Barcelony od 2007/08. - Nie wiem, co się dzieje w środku w klubie, pewnie gdy się to wie, można go zrozumieć. Ale to jest ryzyko, odchodzić z drużyny, w którą się było tak wrośniętym. I niezależnie gdzie Messi odejdzie, nie będę miał przed nim większych obaw niż miałem dotychczas - powiedział Lewandowski.

