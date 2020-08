David Alaba wytłumaczył, dlaczego tuż po finale LM pocieszał płaczącego Neymara

Bayern Monachium pokonał w finale Ligi Mistrzów 1:0 Paris Saint Germain, po golu Kingsleya Comana. Tuż po ostatnim gwizdku Neymar nie mógł ukryć łez rozpaczy, a na Twitterze napisał: "Porażka jest częścią sportu. Próbowaliśmy wszystkiego, walczyliśmy do końca. Dziękuję za wsparcie i miłość każdego z was" - napisał 28-latek. Gdy jeszcze Neymar leżał na murawie, a dłońmi zakrywał twarz, to podszedł do niego David Alaba i próbował mu dodać otuchy. Teraz austriacki zawodnik Bayernu zdradził, czemu zatrzymał się przy Brazylijczyku.

Neymar ma na sobie wielki ciężar

- Neymar to gracz, który wywiera na sobie wielką presję. Ma na swoich barkach wielki ciężar. Można powiedzieć, że niósł na swoich barkach cały klub - powiedział David Alaba w podcaście FC Bayern. I dodał: Neymar zawsze gra z uśmiechem na ustach. Kibice kochają takich piłkarzy.

Alaba w podcaście opisywał także niesamowite uczucie, jakie wywołało w nim wygranie potrójnej korony. Dodał także, że Hansi Flick jest świetnym szkoleniowcem, zarówno jako trener, ale i jako człowiek.

PSG przegrał swój pierwszy finał Ligi Mistrzów w historii

W zeszłą niedzielę Paris Saint-Germain przegrało w swoim pierwszym finale LM w historii klubu. Z kolei Bayern Monachium szósty raz w historii okazał się najlepszym zespołem w Europie - w latach 1974-1976 triumfowali w Pucharze Europy, a w 2001, 2013 i 2020 roku wygrywali Ligę Mistrzów.