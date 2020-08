Cypryjskie media zaskoczone pokonaniem Legii. "Magiczny awans". Wskazali klucz do zwycięstwa

Legia Warszawa nie zagra w Lidze Mistrzów. Zespół Aleksandara Vukovicia przegrał u siebie 0:2 z Omonią Nikozja. Goście oba gole strzelili w dogrywce. Od 56. minuty Legia grała w dziesiątkę, bo Igor Lewczuk obejrzał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Awans Omonii do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów skomentowały cypryjskie media.

Cypryjskie media zachwycone Omonią

- Magiczny awans Omonii w Warszawie - tak swoją relację ze spotkania zatytułował serwis 24sports.com.cy. Podkreślono, że gospodarze początkowo byli lepsi, ale Omonii udało się utrzymać bezbramkowy remis po pierwszej połowie. - Droga do chwały i awansu do Ligi Mistrzów pozostaje otwarta. Omonia wyrzuciła teoretycznego faworyta z eliminacji, który miał duże doświadczenie w Europie. Mistrzowie Cypru byli wyraźnie lepsi - dodano. Podkreślono dobrą grę Omonii jako zespołu i sukces Henninga Berga, który "dobrze rozpracował rywala". I to miał być właśnie klucz do zwycięstwa.

Z awansu Omonii cieszy się także portal goal.philenews.com. - Legia Warszawa uchodzi za drużynę wojskową, ale na polu bitwy w Warszawie to Henning Berg miał silniejszą armię - czytamy w relacji. Podkreślono, że goście byli lepsi od gospodarzy przez większość spotkania i zasłużenie awansowali do kolejnej rundy eliminacji.

Henning Berg o zwycięstwie z Legią

Cypryjscy dziennikarze cytują także Henninga Berga. Norweg przyznał, że jest bardzo zadowolony z awansu. - To wielki sukces naszego klubu. Myślimy już o trzeciej rundzie eliminacji. Trudno powiedzieć, co było kluczem do awansu. Myślę, że przyjechaliśmy do Warszawy z odpowiednią mentalnością i wiarą w siebie - powiedział Berg.

Serwis omonoia24.com szczególnie mocno chwali Jordi Gomeza. Hiszpan dał Omonii prowadzenie na Łazienkowskiej, wykorzystując w dogrywce rzut karny. - W wieku 35 lat pomógł drużynie wygrać jeden z najważniejszych meczów w Europie we współczesnej historii Omonii. Dzisiejszy wieczór był prawdopodobnie jego najlepszym występem w naszym zespole - czytamy.

