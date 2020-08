Szokująca porażka Celtiku w el. Ligi Mistrzów! Trzecia klęska z rzędu

Najważniejszą informacją dla polskich kibiców jest odpadnięcie Legii Warszawa, która przegrała na własnym boisku po dogrywce z Omonią Nikozja 0:2. W pozostałych spotkaniach wygrywali raczej faworyci, ale tak na pewno nie było w Glasgow, gdzie doszło do sensacji: Celtic - mistrz Szkocji, zwycięzca swojej grupy Ligi Europy w poprzednim sezonie - poległ 1:2 z Ferencvarosem!

Celtic miał ogromną przewagę. I nic z tego nie wyszło

Szkoci mieli ogromną przewagę, co widać w statystykach: oddali aż 25 strzałów, z czego siedem celnych, natomiast mistrzowie Węgier oddali cztery strzały i... dwa celne! Goście objęli prowadzenie po bramce Davida Sigera w 7. minucie, ale gdy osiem minut po przerwie Ryan Christie wyrównał wydawało się, że kolejne bramki dla gospodarzy to kwestia czasu. Tak się jednak nie stało, bo na 15 minut przed końcem decydującą bramkę zdobył Tokmac Nguen. W ten sposób Celtic nie awansował do LM po raz trzeci z rzędu (przegrywał w 3. rundzie eliminacji z AEK-iem Ateny i CFR Cluj, a teraz z Ferencvarosem).

Najbliżej niespodzianki było w Rumunii, gdzie CFR Cluj (na ławce siedział Grzegorz Sandomierski) doprowadził do serii rzutów karnych w starciu z Dinamem Zagrzeb (w meczu było 2:2, Rumuni doprowadzili do dogrywki w 93. minucie). Lepiej rzuty karne wykonywali mistrzowie Chorwacji, którzy wygrali karne 6:5 po siedmiu seriach (Damiana Kądziora nie było nawet na ławce, bo reprezentant Polski przechodzi do hiszpańskiego Eibar).

Wyniki wszystkich meczów drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

W ścieżce mistrzowskiej eliminacji rozstawione będą Dinamo Zagrzeb, Young Boys, Crvena Zvezda, Karabach Agdam oraz Maccabi Tel-Aviv. Nierozstawione będą Molde, Midtjylland, Ferencvaros, Omonia oraz Dynamo Brześć (w czwartej rundzie czekają już RB Salzburg, Olympiakos oraz Slavia Praga). Za to w ścieżce ligowej rozstawione będą Benfica, Dynamo Kijów oraz Gent, a nierozstawione będą Rapid Wiedeń, PAOK oraz AZ.