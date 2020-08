Znamy skład Legii Warszawa na mecz z Omonią w el. Ligi Mistrzów

- Paweł Wszołek, Josip Juranović, Rafael Lopes, Mateusz Cholewiak. Oni nie zagrają na pewno. A Igor Lewczuk? Nie chcę nic deklarować, bo to jest kontuzja, którą monitorujemy na bieżąco. Wiele jednak wskazuje, że będzie do naszej dyspozycji - mówił we wtorek trener Aleksandar Vuković.

Vuković przed meczem Legia - Omonia. "To zadecyduje"

Występ Lewczuka był niepewny, bo obrońca Legii doznał w sobotnim Rakowem (2:1) groźnego rozcięcia głowy. Jeszcze w trakcie meczu - jak informował serwis Legia.Net - został przewieziony do szpitala, gdzie założono mu około 10 szwów. Ale Lewczuk znalazł się w wyjściowym składzie na środowe spotkanie w Lidze Mistrzów.

- Choć pracowałem wtedy w rezerwach, to sporo podpatrywałem Henninga Berga, kiedy on prowadził Legię - powiedział we wtorek Vuković, któremu przyjdzie się teraz zmierzyć z norweskim trenerem. Już w środę przy Łazienkowskiej, kiedy Legia w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów podejmie prowadzoną przez Berga Omonię.

- Widać, że Berg pracuje w Omonii podobnie jak w Legii. Cypryjczycy są bardzo dobrze zorganizowani. Potrafią umiejętnie bronić i nic nie dzieje się u nich przypadkowo. Pozytywem jest to, że nie tylko Berg zna Legię, ale my również znamy jego. Poza tym uważam, że w środę kluczowa będzie dyspozycja dnia. To ona zadecyduje o zwycięstwie - dodał Vuković. Początek meczu Legia - Omonia w środę o 20.

Skład Legii na mecz z Omonią Nikozja

Skład Legii: Boruc - Karbownik, Jędrzejczyk, Lewczuk, Mladenović - Slisz, Antolić - Rosołek, Gwilia, Luquinhas, Pekhart

Ławka rezerwowych: Cierzniak, Wieteska, Stolarski, Rocha, Kante, Martins, Kapustka

