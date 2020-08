Legia Warszawa - Omonia Nikozja. Gdzie i o której obejrzeć mecz el. LM? Transmisja TV, stream online

Legia Warszawa rozpoczęła eliminacje Ligi Mistrzów od pokonania Linfield FC - mistrza Irlandii Północnej - 1:0 po golu Jose Kante w końcówce spotkania. Za to Omonia Nikozja pokonała na wyjeździe po dogrywce Ararat-Armenię również 1:0. Stawką tego spotkania jest awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, za to przegrany "spadnie" do III rundy eliminacji Ligi Europy. W tym roku ze względu na pandemię aż do trzeciej rundy eliminacji włącznie rozgrywane są tylko jedne spotkania, a ich gospodarz jest losowany.

Zobacz wideo Bartosz Kapustka w Legii. "Vuković potrafi odbudować piłkarzy"

Trener Legii w środę nie będzie mógł skorzystać z kilku piłkarzy. Paweł Wszołek, Josip Juranović, Rafael Lopes, Mateusz Cholewiak i Igor Lewczuk - oni nie zagrają na pewno. - Widać, że Henning Berg pracuje w Omonii podobnie jak w Legii. Cypryjczycy są bardzo dobrze zorganizowani. Potrafią umiejętnie bronić i nic nie dzieje się u nich przypadkowo. Pozytywem jest to, że nie tylko Berg zna Legię, ale my również znamy jego. Poza tym uważam, że w środę kluczowa będzie dyspozycja dnia. To ona zadecyduje o zwycięstwie - powiedział Aleksandar Vuković przed meczem.

Cypryjczycy podchodzą do tego meczu ze sporymi oczekiwaniami - choć wiedzą, że to Legia teoretycznie jest faworytem, to liczą na awans. Ma w tym pomóc zwłaszcza sprowadzony niedawno Michal Duris. - Jeśli on wejdzie na swój normalny poziom, to może wyrządzić rywalowi spore szkody. To może być najlepszy strzelec drużyny - piszą cypryjskie media, które przejrzał Kacper Sosnowski >>

Legia Warszawa - Omonia Nikozja. Gdzie i o której obejrzeć mecz eliminacji Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Transmisja meczu Legia Warszawa - Omonia Nikozja na żywo w TVP Sport rozpocznie się w środę 26 sierpnia o 20:00. Komentatorami będą Maciej Iwański oraz Arkadiusz Onyszko. Stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relację ze spotkania będzie można śledzić również na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.