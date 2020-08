Legia Warszawa - Omonia Nikozja w el. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA]

Legia Warszawa od wymęczonego zwycięstwa rozpoczęła eliminacje Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21. Na Łazienkowskiej pokonała mistrza Irlandii Północnej, Linfield FC 1:0 po golu Jose Kante.

REKLAMA

- Nasza sytuacja kadrowa jest taka, że biorę pod uwagę to, iż Bartosz Kapustka, choć on jeszcze potrzebuje czasu, zagra w najbliższym meczu od początku - powiedział Aleksandar Vuković, trener Legii, która w środę w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzy się z Omonią Nikozja, prowadzoną przez Henninga Berga.

- Widać, że Berg pracuje w Omonii podobnie jak w Legii. Cypryjczycy są bardzo dobrze zorganizowani. Potrafią umiejętnie bronić i nic nie dzieje się u nich przypadkowo. Pozytywem jest to, że nie tylko Berg zna Legię, ale my również znamy jego. Poza tym uważam, że w środę kluczowa będzie dyspozycja dnia. To ona zadecyduje o zwycięstwie - powiedział Vuković.

Trener Legii w środę nie będzie mógł skorzystać z kilku piłkarzy. Paweł Wszołek, Josip Juranović, Rafael Lopes, Mateusz Cholewiak i Igor Lewczuk - oni nie zagrają na pewno.

Zobacz wideo "Legia staje się klubem na europejskim poziomie"

Legia - Omonia. Gdzie obejrzeć mecz el. do Ligi Mistrzów? Transmisja w TV

Transmisja meczu na żywo w TVP Sport w środę 26 sierpnia od godz. 19:10. Początek spotkania o 20:00. Komentatorami będą Maciej Iwański oraz Arkadiusz Onyszko.

Legia - Omonia. STREAM ONLINE

Mecz będzie można obejrzeć online w TVPSPORT.PL oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Legia - Omonia. Liga Mistrzów na żywo

Relację z Legii będziecie mogli także śledzić na portalu Sport.pl.

Przeczytaj też: