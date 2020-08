Są wyniki testów piłkarzy Legii Warszawa przed el. LM! Vuković podał listę tych, którzy nie zagrają

- Badamy się niemal codziennie i to może być nasz problem - mówił Aleksandar Vuković przed sobotnim meczem z Rakowem (2:1), kiedy w Legii wykryto kolejny przypadek koronawirusa. Już trzeci. Według niektórych źródeł dotyczył on Pawła Wszołka, ale ani klub, ani sam piłkarz, z którym rozmawialiśmy w sobotę po popołudniu, nie potwierdzili tych informacji.

Testy w Legii to codzienność

Ale wiadomo, że Wszołek w środowym spotkaniu z Omonią Nikozja nie zagra. Mówił o tym już w sobotę Vuković i jeszcze potwierdził na wtorkowej konferencji prasowej. - Paweł Wszołek, Josip Juranović, Rafael Lopes, Mateusz Cholewiak. Oni nie wystąpią na pewno. A Igor Lewczuk, który doznał kontuzji głowy w meczu z Rakowem? Nie chcę nic deklarować, bo to jest kontuzja, którą monitorujemy na bieżąco. Wiele jednak wskazuje, że będzie do naszej dyspozycji - przyznał we wtorek trener Legii.

Przy Łazienkowskiej słyszymy, że badania na obecność koronawirusa to w tym momencie już rutyna, w klubie testy przeprowadza się niemal codziennie. Kolejna tura odbyła się w poniedziałek, bo tego wymaga specjalny protokół sanitarny UEFA, który nakazuje przeprowadzenie testów 48 godzin przed meczem u siebie albo 72 godziny przed meczem na wyjeździe, albo dodatkowo jeszcze jeden test po przylocie do kraju, którego przepisy tego wymagają.

Legia wydała komunikat. "Wyniki negatywne"

We wtorek po południu do klubu spłynęły ich wyniki, o czym Legia poinformowała w komunikacie na swojej oficjalnej stronie. "Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem "UEFA Return to Play", w poniedziałek 24 sierpnia, dwa dni przed meczem II rundy eliminacji Ligii Mistrzów UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy przebadani zawodnicy oraz członkowie sztabu uzyskali wynik negatywny" - poinformowała Legia. Początek meczu z Omonią Nikozja w środę o 20.

