Oficjalnie: Wszystkie mecze w UEFA bez kibiców! Do odwołania! Zrobią tylko jeden wyjątek

Komitet Wykonawczy UEFA we wtorek podtrzymał decyzję z 9 lipca, by wszystkie mecze w europejskich pucharach nadal były rozgrywane bez udziału publiczności. Wyjątkiem ma być spotkanie o Superpuchar Europy, które 24 września odbędzie się na Puskas Arenie w Budapeszcie, gdzie stadion będzie mógł zapełnić się maksymalnie w 30 procentach. Czyli oznacza to, że mecz pomiędzy Bayernem i Sevillą z trybun zobaczy ok. 20 tys. kibiców.

"UEFA nadal będzie monitorować sytuację"

Wszystkie inne mecze aż do odwołania mają odbywać się bez kibiców. Federacja zaznacza jednak, że w przypadku Superpucharu decyzja też jeszcze może zostać zmieniona. "Administracja UEFA nadal będzie monitorować sytuację, doradzać Komitetowi Wykonawczemu i reagować, jeśli zmiany okażą się wymagane lub będą zalecane" - czytamy w komunikacie.

Te decyzje są następstwem konsultacji, które UEFA odbyła 19 sierpnia z przedstawicielami 55 federacji. - Było dla nas ważne, by pokazać, że piłka nożna może przetrwać w tych trudnych czasach. Ale gra bez kibiców straciła coś ze swojego charakteru, dlatego mamy nadzieję wykorzystać Superpuchar w Budapeszcie jako pilotowe spotkanie, po którym kibice zaczną wracać też na inne stadiony - powiedział prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Ceferin dodał, że UEFA ściśle współpracuje z węgierską federacją i tamtejszym rządem, by wdrożyć wszelkie niezbędne środki zapewniające bezpieczeństwo. - Nie będziemy ryzykować zdrowia ludzi - zapewnił Ceferin.

