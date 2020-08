Starcia kibiców PSG z policją po finale Ligi Mistrzów. Płonęły auta, blisko 150 zatrzymanych

Do starć z policją doszło w okolicach stadionu PSG i na Polach Elizejskich. Kibice podpalali samochody, przez co konieczna była również interwencja straży pożarnej, i rzucali w przedstawicieli służb środkami pirotechnicznymi. Jak informuje CNN, specjalne oddziały policji użyły gazu łzawiącego, by opanować zamieszki.

Zatrzymanych zostało 148 osób, a na kolejnych 400 nałożono kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa - przede wszystkim chodzi o brak maseczek.

Zachowanie kibiców w oficjalnym oświadczeniu skrytykował zastępca mera Paryża Nicolas Nordman: - Sprawcy nie mają nic wspólnego ani z miłością do piłki nożnej, ani z PSG, ani z Paryżem. Takie zachowanie musi być potępione. Dziękuję policjantom i strażakom, którzy interweniowali przez całą noc.

Pseudokibice z Paryża zaczęli siać spustoszenie po tym, jak i ich klub przegrał w niedzielę finał Ligi Mistrzów. Zespół Thomasa Tuchela uległ Bayernowi Monachium 0:1, a decydującego o losach trofeum gola strzelił w drugiej połowie Francuz Kinglsey Coman.